Первая за 50 лет большая ретроспективная выставка художника Телингатера началась в Подмосковье

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«Наш уникальный выставочный проект посвящен удивительному человеку и мастеру Соломону Телингатеру - выдающемуся художнику книги, во многом определившему развитие книжного дизайна в 20 веке. В экспозиции - весь спектр его работ и творческих экспериментов - от раннего конструктивистского периода до работ 1960-х годов. На них и сегодня ориентируются графические дизайнеры», - рассказала директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова.

Сын художника Владимир Телингатер отметил, что его отец всегда мечтал сделать что-то полезное для будущего и очень много работал. В экспозиции представлено около 300 произведений из собраний музея-заповедника «Горки Ленинские», Российской государственной библиотеки и архивов семьи Соломона Телингатера.

Важной смысловой частью экспозиции стали анимационные ролики, выполненные студентами московского Института бизнеса и дизайна под руководством Татьяны Михалиной. Выставка продлится до 3 декабря 2023 года.

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