19 ноября 2023, 09:00

Первая в Подмосковье научная детская площадка открылась в Жуковском

Министерство благоустройства Московской области
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В городском округе Жуковский открылась «Научная детская площадка». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Проект „Научные детские площадки“ стал ключевой инициативой Десятилетия науки и технологий, нацеленной на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. На таких площадках дети смогут в игровой форме получать информацию о достижениях отечественной науки и о работе ученых», - рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

По его словам, в регионе 10 лет работает губернаторская программа по установке детских площадок. За это время появились 1,5 тысячи объектов.

Концепцию научной детской площадки презентовали на Конгрессе молодых ученых. Это своеобразный научный музей под открытым небом. Первую площадку возвели в Сочи.

Площадку в Московской области решили разместить в Жуковском по адресу: сквер, 28-й квартал. На площади 900 квадратных метров разместили игровые элементы, парковые диваны и урны в стиле «Авиация». Объект разработала компания «Лидер». Главным объектом площадки является элемент «Самолет».

«Площадка оснащена интерактивными объектами, которые вовлекают ребенка в изучение необычных физических эффектов акустики, невесомости, связи науки и техники. На примере игровых элементов, расположенных на площадке, можно узнать, как устроен самолет, какие бывают фигуры высшего пилотажа, как распространяются звуковые волны», - уточнили в министесртве.

Помимо «Самолета» на площадке есть «Диспетчерская вышка». В комплекс встроили активные элементы, лазы, горку, канатные тоннели.

Полупрозрачные панели позволяют родителям следить за детьми. Также на площадке разместят канатную дорогу, батуты, карусель, параболическую антенну и другие элементы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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Благоустройство Жуковский
19 ноября 2023, 07:30
Региональный оператор по работе с отходами Подмосковья напомнил о правильной парковке зимой
РОМО ООО "Хартия"
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Региональный оператор «Хартия» напомнил жителям Московской области не парковать машины в узких проездах во дворах домов и рядом с контейнерными площадками. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«Такая парковка препятствуют проезду спецтехники к местам сбора ТКО (контейнерным площадкам). Там, где проезжает легковой автомобиль, мусоровоз проехать не может», - уточнили в ведомстве.

Если проезд станет невозможным, то работники компании сфотографируют машину, перекрывшую его. За это предусмотрели штраф. В отдельных случаях возможна эвакуация автомобиля.

Также нарушение могут зафиксировать местные жители и сообщить о нем с помощью мобильного приложения «Добродел» в разделе «Народный инспектор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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Мусор
19 ноября 2023, 06:00
Последний корпус ЖК «Малая Истра» ввели в эксплуатацию
Главгосстройнадзор МО
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Последний корпус № 31 проблемного ЖК «Малая Истра» ввели в эксплуатацию. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии проектной документации ЗОС.

«Возводить восемь домов в жилом квартале начали в 2014 году. В 2019 году Главгосстройнадзор провел проверку в связи с низкими темпами строительства, был выявлен факт хищения денежных средств дольщиков», - уточнили в ведомстве.

В итоге возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Компания Промсервис», которое занималось строительством ЖК. Объект достраивал Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Решение проблем обманутых дольщиков Подмосковья находится на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Истра Строительство
19 ноября 2023, 04:00
Подмосковным бизнесменам расскажут про интернет-торговлю, экспорт и господдержку в ноябре
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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В Подмосковье для предпринимателей организуют серию тренингов и лекций про интернет-торговлю, экспорт и господдержку. Мероприятия проведут в рамках в рамках межотраслевого межмуниципального форума «Путеводитель по бизнесу Московской области», сообщили в министерстве инвестиций региона.

Так, 21 ноября в Мытищах предприниматели обсудят инструменты интернет-торговли, выход на маркетплейсы и продвижение в Сети.

«В секции примут участие представители компаний-производителей, предприниматели, осуществляющие торговлю на электронных торговых площадках, агентства по работе с маркетплейсами, а также представители госструктур м торгово-промышленной палаты», - уточнили в министерстве.

Лекцию можно будет послушать онлайн по ссылке.

Далее 23 ноября в Видном обсудят вопросы государственной поддержки экспортеров, логистики, хранения и оформления документов.

Также мероприятие для предпринимателей организуют в Истре 28 ноября, 30 ноября - в Дубне, а в декабре - в Коломне, Долгопрудном, Павловском Посаде и Жуковском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в «цифру» еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес
19 ноября 2023, 02:00
Депутат Мособлдумы Коркин поздравил активистов общества слепых с 95-летием движения
Алёна Жамкова
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Депутат Мособлдумы Максим Коркин и первый замглавы Орехово-Зуева Ирина Кузнецова поздравили активистов всероссийского общества слепых с 95-летием движения. Мероприятие провели в ДК имени Пушкина.

«Хочется сказать, что именно в суровые, непростые времена нам всем как никогда нужно помнить, что уважение, доброта и простое человеческое тепло способны сделать наш мир чуточку лучше, и тогда все невзгоды отступают там, где ему противостоят вместе и сообща», - заявил парламентарий.

Помимо поздравлений участники мероприятия вручили волонтерам награды и памятные подарки.

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Мособлдума Орехово-Зуево

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