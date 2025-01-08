Первая в наступившем году донорская акция пройдет в Коломне 9 января

По словам заведующей отделением переливания крови Коломенской больницы Ларисы Сахаровой, все донации проходят под наблюдением медиков.

«Начать подготовку к сдаче крови необходимо минимум за три дня. В течение этого времени уже не рекомендуем принимать ряд лекарственных препаратов, способных повлиять на качество крови», - подчеркнула она.

Напомним, что за 72 часа до сдачи крови нельзя принимать медикаменты с аспирином и анальгетиками. За 48 часов запрещено употреблять алкоголь, а за час до донации - курить. За несколько дней до процедуры лучше исключить из рациона жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, сливочное и растительное масла, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы.

Утром перед процедурой нужно позавтракать. Для этого подойдут отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме авокадо, свеклы, бананов. На завтрак можно съесть хлеб, сухари, сушки. Из напитков подойдут сладкий чай с вареньем, сок, морс, компот, минеральная вода.

Доноров ждут в Конькобежном центре «Коломна» 9 января с 09:00 до 12:00 по адресу: набережная реки Коломенки, дом № 7. Зайти можно через центральный вход. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.