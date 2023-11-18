Первая тренировка «долголетов» прошла на обновленном стадионе «Спартак» в Серпухове

Валентина Малахова занимается скандинавской ходьбой третий год.

«Движение - это основа жизни, и здесь мы еще и общаемся под руководством нашего тренера. Перед началом всех занятий у нас проходит разминка», - рассказала член клуба «Активное долголетие» Валентина Малахова.

На занятия приходят мужчины и женщины разного возраста - от 60 до 85 и даже старше.

«Пока ноги ходят», - пошутила инструктор по ходьбе Татьяна Гордеева.

После разминки активисты выходят на лесные тропы, где проходят по два-четыре километра. В конце тренировки - заминка.

«Группа эта существует давно, еще когда не было проекта „Активное долголетие“, а была программа „Университет третьего возраста“. Уже тогда существовала группа скандинавской ходьбы, но благодаря проекту губернаторскому „Активное долголетие“ Подмосковья в группу все больше и больше стало приходить желающих заниматься скандинавской ходьбой», - сообщила Гордеева.

Тот, кто раньше ходьбой не занимался, но хотел бы примкнуть к физкультурной группе «Активное долголетие», может написать заявление в Комплексном центре социального обслуживания «Серпуховский». Прокат палок - бесплатный.

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