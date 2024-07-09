Первая смена завершилась в российско-китайском лагере в Пушкино

Как рассказали в региональном Минобразования, в ходе смены ребята учили слова и фразы на китайском, практиковались в разговорной речи и изучали иероглифы. Они узнали больше о культуре страны чрез музыку, традиционные игры, кулинарные мастер-классы и творческие конкурсы.

«В заключительный день смены юные участники представили свои проекты, которые включали в себя как творческие работы, так и исследовательские проекты. Каждый проект был уникальным и отражал индивидуальный подход к изучению китайской культуры и языка», - рассказали в министерстве.

Лагерь также посетили родители. Для них дети провели чайную церемонию, а также показали свои умения в приготовлении традиционных рисовых шариков с начинкой из фиников.

В завершении смены педагоги дали напутствие детям и вручили поощрительные призы за активное участие в мероприятиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников с началом нового этапа. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников, а девятые - 95 тысяч.

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