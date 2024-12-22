22 декабря 2024, 18:41

Первая лыжная гонка серии Topski Family прошла в Одинцове

TOPSKY
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Первый лыжный этап традиционной серии стартов Topski Family, проходящей на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского, собрал любителей лыж всех возрастов. Мероприятие провели в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

Собравшихся поприветствовал знаменитый лыжник Александр Панжинский, который провел предстартовую разминку. На мероприятии также присутствовали российский футболист, обладатель Кубка России Алексей Смертин, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов и старший тренер Паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

22 декабря для лыжников организовали семь дистанций, варьирующихся от 600 метров до 10 километров, а также семейные и корпоративные эстафеты. Участие принимали спортсмены в 16 возрастных категориях, причем формат семейной эстафеты был представлен впервые. Соревнования состояли из трех этапов по 600 метров: сначала на старт вышли папы, затем мамы, а завершал эстафету круг детей.

На финише каждого лыжника ждала уникальная медаль, полевая кухня, горячие напитки и памятный шарик для елки. Тройка победителей получила кубки и подарки от спонсоров, которые вручали известные спортсмены. Все медали этапов турнира Topski Family становятся частью единой композиции. Также специальные призы были вручены шести лучшим парам «ребенок-родитель» по итогам семейного зачета. Гостям и участникам мероприятия предложили насыщенную развлекательную программу, включая спортивную лотерею.

Одинцово Отдых Спортсмены Парки
22 декабря 2024, 14:27
Депутат Евгений Исаев побывал на стройплощадке завода по производству шпрот
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Строительную площадку нового производства рыбных консервов посетил депутат Совета депутатов Подольска, директор ООО «Русский рыбный мир» Евгений Исаев. Сейчас там стартовали работы по внутренней отделке цехов для изготовления шпротной продукции.

Завод возводят рядом с деревней Северово городского округа Подольск по программе масштабного инвестиционного проекта. Вместе с рабочей группой Евгений Исаев проверил ход строительства ООО «Русский рыбный мир».

«В производственном корпусе на втором этаже идут монолитные работы. Строители уже закрыли тепловой контур КПП, приступили к внутренней отделке. Начали монтировать стеновые панели складского здания», - рассказал Евгений Исаев.

Он также добавил, что завод строят за счет собственных средств ООО «Русский рыбный мир» без привлечения кредитов.

Предприятие возведут в три этапа. В первую очередь построят завод для производства шпрот. Вторым и третьим этапом возведут административный корпус и цех деликатесов.

Отметим, что на производстве появится порядка 200 новых рабочих мест. Инвестиции в строительство завода составили около 350 миллионов рублей. Каждый месяц предприятие будет выпускать один миллион банок консервов - примерно три тысячи тонн рыбной продукции ежегодно.

Подольск Строительство Заводы
22 декабря 2024, 14:03
День энергетика отметили в «Мосэнергосбыте» в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Глава Можайска Денис Мордвинцев поздравил коллектив «Мосэнергосбыта» с Днем энергетика. Он вручил Светлане Битюковой благодарность от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Вместе с главой городского округа Денисом Мордвинцевым на встречу пришла начальник территориального отделения Ирина Подъяблонская. Они поздравили коллектив и пожелали энергетикам успехов в работе.

Денис Мордвинцев вручил Светлане Битюковой благодарность от Андрея Воробьева и отметил, что Светлана Анатольевна - грамотный специалист. Ее знания и опыт ценит руководство. Светлана работает в «Мосэнергосбыте» 14 лет главным специалистом сектора по расчетам.

«Пообщались с сотрудниками учреждения. Каждый мог задать вопрос, который волнует его как жителя Можайского округа. Обсудили уличное освещение, обустройство пешеходных зон, а также частные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства», - подчеркнул Денис Мордвинцев.

Денис Мордвинцев заверил, что все вопросы будет держать на контроле.

Можайск
22 декабря 2024, 13:22
Баскетболисты из Можайска победили на первенстве Московской области
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Можайские баскетболисты одержали две победы в первенстве Московской области. Соперниками стали спортсмены из Ступина.

Две сборные из Можайска показали профессионализм в игре. Команда юниоров 2010 года рождения сыграла с командой из Ступина. Они победили со счетом 79:47. Ребята в течение всех четырех матчей удерживали преимущество. В игре выделились центровой Александр Пискарев, который набрал 46 очков. Разыгрывающие Максим Базин и Владислав Колпаков стали лучшими в передачах и комбинациях, а тяжелый форвард Владислав Дьяченко метко закинул мяч, и команда вырвалась вперед.

Сборная юношей до 2012 года рождения постепенно увеличивала разрыв. Ребята завершили матч со счетом 81:57. Лучшим снайпером стал Азамзода Муртазо. Он набрал 38 очков, в том числе с помощью трехочкового броска.

Успешно выступили и девушки-баскетболистки. Они заняли четвертое место на первенстве в Наро-Фоминске, а лучшим полузащитником стала Анфиса Мамонтова.

Можайск
22 декабря 2024, 13:13
Турнир по дзюдо ко дню рождения спортшколы «Союз» прошел в Дзержинском
Unsplash
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В Дзержинском прошел турнир по дзюдо, посвященный 47-летию спортивной школы «Союз». В нем приняли участие более 100 спортсменов из 16 городов России.

Соревнования проходят в декабре ежегодно.

«Мы приближаемся к полувековому юбилею. Основатель нашей школы Александр Николаевич Волос - мне посчастливилось быть его воспитанником. Конечно, те традиции, которые они заложили, мы стараемся приумножать», - сказал директор спортивной школы Виктор Худяков.

«Союз» - это школа олимпийского резерва, взрастившая не одно поколение спортсменов, многие из которых достигли больших успехов в различных сферах деятельности. Традиционно в декабрьских соревнованиях борцам, которые повысили свою квалификацию, подвязывают пояса.

За время существования школы здесь воспитали 55 мастеров спорта по самбо и дзюдо. Еще один почетный знак и удостоверение мастера спорта по самбо вручили на торжественной линейке Ксении Макаровой.

«Я выигрывала Россию, была призером России. Во взрослом возрасте, так как вернулась недавно, до этих титулов еще не дошли. Но мы будем над этим работать обязательно», - уточнила мастер спорта по дзюдо Ксения Макарова.

В турнире приняли участие борцы до 15 лет в 18 весовых категориях. Поединки длились по три минуты. Задача каждого борца - бросить соперника на спину или на бок. Победу также можно получить болевым приемом или броском.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и ценные призы от спонсоров и организаторов.

Дзержинский

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