31 октября 2024, 17:56

Первая электрозаправка появилась в Ногинске

Читайте нас в: Google Новости

В Подмосковье продолжается активная реализация программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В настоящее время АО «Мособлэнерго» проводит работы по установке зарядной станции вблизи торгового центра «Богородский» в Ногинске.

Вторая станция планируется к установке у Центрального парка, ближе к Центру образования для детей и взрослых. Этот проект, запущенный в 2016 году в сотрудничестве с Правительством Московской области и Министерством энергетики региона, направлен на обеспечение всех городских округов, входящих в зону ответственности компании АО «Мособлэнерго», станциями для оперативной зарядки электротранспорта.

Расширение зарядной инфраструктуры экологичного транспорта в Подмосковье происходит поэтапно. Технические решения постоянно совершенствуются для повышения удобства эксплуатации станций, что позволяет сделать процесс зарядки более доступным и комфортным для пользователей.

Увеличение количества электрозарядных станций обусловлено растущим спросом потребителей на экологически чистый транспорт. Установка таких станций является важным шагом к популяризации электротранспорта, что способствует улучшению экологической обстановки в регионе и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Богородский
31 октября 2024, 17:26
Андрей Воробьев: еще 2,5 тысячи врачей обучили помощи в критических условиях
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 700 врачей трудятся в системе скорой медицинской помощи в Подмосковье. Всего в ней задействовано почти четыре тысячи специалистов, которые могут отработать навыки на базе специального центра. О его работе напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Для повышения качества оказания скорой помощи в Подмосковье действуют меры поддержки врачей, программы обновления автопарка подстанций, а также создают широкие возможности для повышения квалификации. Так, в регионе заработал Центр симуляционного обучения, где медики могут отработать и улучшить свои навыки. Он открылся на базе Красногорской подстанции. Там работают сотрудники с сертификатом Российского национального совета по реанимации, рассказал глава региона.

«Здесь работники скорых могут отрабатывать и улучшать свои навыки по оказанию экстренной помощи в критических ситуациях. За этот год обучение прошли 2,5 тысячи человек», - добавил он.

Всего в Подмосковье работают 56 подстанций и 87 постов скорой медицинской помощи. В следующем году их откроют в Мытищах, селе Поречье Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево.

Скорая помощь Андрей Воробьев Врачи
31 октября 2024, 17:26
Встречи с газовыми участковыми пройдут в Воскресенске в ноябре
Читайте нас в: Google Новости
Мособлгаз организует встречи с жителями Воскресенска для обсуждения вопросов технического обслуживания газового оборудования. Эти встречи пройдут в формате адресных консультаций с газовыми участковыми — специалистами, которые занимаются организацией техобслуживания и ремонта газовых приборов в многоквартирных домах.

В Воскресенске ближайшие встречи запланированы на улице Рабочей микрорайона Москворецкий и состоятся 1 ноября с 11:00 до 12:00 возле дома № 101, 5 ноября с 11:00 до 12:00 у дома № 103 и 8 ноября с 11:00 до 12:00 у дома № 106.

На этих встречах жители смогут задать вопросы о техническом обслуживании газового оборудования в своих квартирах и получить квалифицированные ответы от специалистов.

Для получения консультаций также можно обратиться на горячую линию Мособлгаза по телефону: 8 495 122 40 04.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск
31 октября 2024, 17:26
Общественники из Воскресенска наметили вектор развития культуры в округе
Читайте нас в: Google Новости
Воскресенцы приняли участие в расширенном заседании регионального Общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» — «Культура малой Родины». Сотрудники управления культуры, которые являются кураторами данного проекта на территории округа, представляли Воскресенск на встрече.

Заседание проходило в Павловском Посаде, в Доме-музее Вячеслава Тихонова. Здесь собрались представители учреждений культуры, сотрудники администраций, депутаты и предприниматели со всей Московской области. Участники обсудили актуальные вопросы развития культуры, поддержки творческих коллективов и проектов, направленных на сохранение традиций. Были подведены итоги завершающегося года и обозначены планы на будущее.

С информацией о текущих и будущих инициативах выступили председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы, координатор проекта «Культура малой Родины» в Московской области Линара Самединова и начальник управления профессионального искусства и художественного образования министерства культуры и туризма Московской области Наталья Рыбина.

Для участников заседания была организована экскурсия по залам музея. Завершилась встреча в Доме культуры «Октябрь», где был представлен литературно-музыкальный перформанс «Пушкин. Из прошлого - в будущее», посвященный 225-летию великого поэта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск
31 октября 2024, 17:21
Плотину на реке Пахре отремонтируют в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Читайте нас в: Google Новости
Ремонтные работы начнутся 11 ноября на плотине реки Пахры за парком имени Виктора Талалихина. Закончить их планируется 22 ноября.

Плотина была построена еще в середине прошлого века для нужд центрального водозаборного узла Подольска. Она находится в 400 метрах от железнодорожных мостов.

В ходе работ специалисты комбината благоустройства и водоканала демонтируют верхний ряд щитов для понижения уровня воды на зимний период.

Горожан предостерегли от перехода на другую сторону реки по деревянному настилу плотины. Так называемый в народе «мост» предназначен для устранения заторов на переливной кромке. Проход по нему запрещен в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Предупреждающие таблички «Опасная зона» и «Проход запрещен», а также решетки установлены с обеих сторон настила.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Ремонтные работы

Новости по теме