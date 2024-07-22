«Это прежде всего индустриальный парк „Есипово“ <…> В перспективе это предприятие должно выпускать порядка 100 тысяч автомобилей в год», - отметил губернатор.

Особое значение имеет терминально-логистический центр «Белый Раст» в Дмитрове и терминал «Селятино» под Наро-Фоминском. Последний - трехсторонний проект вместе с Китаем и Казахстаном.

«Здесь очень заметные объемы. Рост в год порядка 30-35%. Очень удобная логистика позволяет активно осуществлять торговлю», - подчеркнул Воробьев.

Глава Московской области провел совещание с зампредом правительства страны, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко и главой Минцифры России Максутом Шадаевым. Они обсудили перевод квитанций за ЖКУ и договоров по газу в электронный вид. Это значит, что жителям не придется больше стоять в очередях или искать потерянную квитанцию.