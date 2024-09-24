Перловский пруд в Мытищах открыли после реконструкции

Карпы, белые амуры, вьюны и перловицы теперь будут обитать в Перловском пруду. Их заселили для того, чтобы создавать здоровую экосистему и бороться с избыточной растительностью. Жители и представители администрации вместе высадили молодые туи, яблони и сирень на прилегающей территории в сквере. Береговую зону решили огородить шпунтом из лиственницы.

Дно водоема углубили и переработали с обустройством зимовальных ям для новых жителей пруда, также установили фонтан для циркуляции кислорода в воде. Дорожно-тропиночную сеть обновили, установив удобные диваны и преобразив набережную с причалом.

Теперь Перловский пруд стал еще более привлекательным местом для отдыха и прогулок.

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