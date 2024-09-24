24 сентября 2024, 13:43

Перловский пруд в Мытищах открыли после реконструкции

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Перловский пруд в Мытищах торжественно открыли после масштабной реконструкции в летний период. Посаженные деревья, зеленый сквер и прогулочная зона теперь украшают благоустроенную территорию.

Карпы, белые амуры, вьюны и перловицы теперь будут обитать в Перловском пруду. Их заселили для того, чтобы создавать здоровую экосистему и бороться с избыточной растительностью. Жители и представители администрации вместе высадили молодые туи, яблони и сирень на прилегающей территории в сквере. Береговую зону решили огородить шпунтом из лиственницы.

Дно водоема углубили и переработали с обустройством зимовальных ям для новых жителей пруда, также установили фонтан для циркуляции кислорода в воде. Дорожно-тропиночную сеть обновили, установив удобные диваны и преобразив набережную с причалом.

Теперь Перловский пруд стал еще более привлекательным местом для отдыха и прогулок.

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Отдых Мытищи Ремонтные работы Парки
24 сентября 2024, 13:55
Педагога Любучанской школы признали лучшим по биологии в Подмосковье
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Конкурс «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» проходит в Подмосковье в девятый раз. Преподаватель из городского округа Чехов Валентина Ратникова победила в номинации «Лучший учитель биологии».

Сам конкурс состоит из трех этапов: школьного, муниципального и регионального, который выиграла педагог Любучанской средней школы.

Валентина Ратникова, как и победители каждой из 18 номинаций, получит премию губернатора Московской области Андрея Воробьева в размере 300 тысяч рублей.

В 2023 году лауреатом конкурса также стал преподаватель из Чехова. Павел Чеботарев отличился в номинации «Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности».

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Школы Чехов Учителя
24 сентября 2024, 13:43
Итоги областного конкурса экологических проектов подвели в Мытищах
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Подведение итогов IV регионального конкурса экологических проектов Московской области, направленных на улучшение состояния окружающей среды, прошло в Парке Мира в Мытищах. Самые разнообразные идеи — от инновационных решений для узких сфер до переосмысления использования строительных отходов и разработки мобильных приложений участники представили на экологической ярмарке в Мытищах.

Конкурс, который уже четвертый год объединяет активных граждан, ученых, студентов, школьников и представителей бизнеса, собрал около 150 участников, стремящихся внести свой вклад в решение экологических проблем. Заявки принимались с 15 июля, самое большое количество желающих было в номинациях «Экопросвещение и волонтерство» и «Будущее экологии», где участвовали дети и подростки.

Исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида подчеркнул, что конкурс помогает выявлять лучшие проекты и объединять усилия для их реализации. Заместитель главы Мытищ Иван Яськив выразил гордость за то, что конкурс прошел именно в Мытищах, и отметил важность представленных проектов.

Объявили победителей и призеров в четырех номинациях экологического фестиваля, среди которых был мытищинец Илья Ермаков. Он занял второе место в номинации «Экопросвещение и волонтерство» с проектом «Рисуем зеленый мир и экологию».

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Мытищи Фестивали Экология конкурсы
24 сентября 2024, 13:01
Замглавы Богородского округа передал приюту для животных материалы для стройки
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Ногинскому приюту для животных первый заместитель главы Богородского городского округа Алексей Щаулин подарил 10 новых строительных тачек. Алексей Алексеевич уже не в первый раз помогает приюту как с оборудованием, так и с кормом и лечением животных.

На территории Богородского округа существует и работает единственный в Московской области муниципальный приют для безнадзорных животных. В приюте содержится более 500 питомцев.

«Мы с семьей постоянно посещаем наш приют, стараемся помогать в бытовых нуждах: передаем корм, а сегодня привезли тележки для работы. „Если вы проводите время с животными, вы рискуете стать лучше“, - жизнь рядом с ними делает нас более терпеливыми, любящими и чуткими», - сказал первый заместитель главы Богородского городского округа Алексей Щаулин.

Алексей Алексеевич также подчеркнул, что администрация Богородского городского округа, со своей стороны, оказывает всяческое и всевозможное содействие и поддержку для содержания и развития приюта.

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Животные Богородский
24 сентября 2024, 12:44
Состояние и качество работы городского автобусного парка проверили в Чехове
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов побывал с рабочим визитом в ПАТП — филиале АО «Мострансавто». На встрече обсудили актуальные проблемы и планы по модернизации автобусного парка.

Артем Попов, выполняя поручение главы Чехова Михаила Собакина, осмотрел подвижной состав предприятия и узнал о его текущем состоянии. Руководство ПАТП поделилось планами по обновлению парка.

Качеству обслуживания пассажиров при обсуждении важных вопросов уделили особое внимание. Участники встречи признали, что наряду с позитивными моментами, есть и ряд проблем, которые нужно будет решать.

Итогом рабочей поездки Артема Попова стала договоренность о дальнейшем взаимодействии между властями Чехова и руководством предприятия. Конструктивное сотрудничество должно повысить эффективность работы общественного транспорта и качество обслуживания жителей.

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Чехов Автобусы

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