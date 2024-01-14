14 января 2024, 18:48

«Период нестабильности». Холода и потепление в Подмосковье будут сменять друг друга до конца января

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Жителей Подмосковья со следующей недели ждет переменчивая погода. Сначала в регионе потеплеет, но уже в среду, 17 января, Московскую область накроет волна холода. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

Он отметил, что температура начала понижаться уже вечером воскресенья. По его словам, следующая неделя начнется с мягкой погоды и небольшого снега.

«Аномальный ход температуры (то есть повышение вместо понижения) будет идти всю ночь, и к утру уже будет от –5 до –6 градусов. А днем вообще от –2 до –4», - указал Шувалов.

Метеоролог добавил, что такая мягкая погода продержится весь вторник, но затем начнется похолодание. В среду снег прекратится, в Подмосковье придет холодный фронт. По прогнозу синоптика, температура опустится до –12 градусов, а в ночь на четверг будет уже от –10 до –15.

«Эта волна холода будет кратковременной - не более полутора дней», - подчеркнул Александр Шувалов.

Он предупредил, что в четверг в регион снова придет потепление - до –5… –7 градусов. В пятницу наступит «обратный ход температуры» - утром ожидается сильный южный ветер, а днем температура будет уже плюсовой.

«В субботу - очередной вал холода. В воскресенье, понедельник, вторник довольно сильно опять похолодает, опять до –20… –25. То есть мы вступаем в период нестабильности погоды», - заключил эксперт.

По прогнозу синоптика Евгения Тишковеца, в Москве на следующей неделе выпадут обильные снегопады. Он также заявил, что жителей ждет мягкая зимняя погода.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
14 января 2024, 14:49
«Дом Юнармии» торжественно открыли в Домодедове
РИА «Новости»
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«Дом Юнармии» торжественно открыли в Домодедове на базе детского морского центра «Альбатрос». Глава городского округа Михаил Ежокин рассказал, что для юных патриотов подготовили несколько кружков.

«В учреждении юные патриоты будут заниматься в различных кружках, общаться и, конечно, помогать Родине», - подчеркнул он.

Начальник управления образования муниципалитета Елена Болмазова отметила, что с молодежью будут работать в нескольких областях.

«Будут представлены направления „Юнавиа“, „Юнфлот“. А еще - „Юная безопасность дорожного движения“», - заявила Болмазова.

На официальном сайте Всероссийского детско-юношеского движения указали, что расширение материально-технической базы «Дом Юнармии» будет продолжаться. Основные направления: военно-патриотическое и военно-историческое, туристско-краеведческое и экологическое, личностное развитие, техническое творчество.

Ранее новые «Дома Юнармии» открыли в Мытищах, Ногинске, Сергиевом-Посаде, Подольске, Краснознаменске, Можайске и Рузе. На их базе работают различные профильные центры, где подрастающее поколение может получить новые знания.

Молодежь Город Домодедово Образование
14 января 2024, 13:41
Кукольное представление и мастер-класс. Для детей из Волоколамска провели рождественскую елку
Телеканал «360»
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Благотворительная елка для детей прошла в музее семьи Великого князя Константина Константиновича в Волоколамском городском округе. Школьникам показали спектакль, провели экскурсию по музею и организовали игры на свежем воздухе.

Врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова сообщила, что елка стала поощрением для школьников, которые отличились в учебе. Она отметила, что организаторы поставили перед собой цель - приобщить детей к культурным традициям и обычаям страны.

«Мы сегодня проводим ее здесь во второй раз и хотим, чтобы она стала большой традицией нашего городского округа», - добавила она.

Мероприятие организовали в традициях рождественских праздников начала XX века. Сотрудники музея рассказали детям об интересных фактах из жизни Константина Романова и его семьи, а также провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. Учащиеся своими руками сделали украшение по образцу XX века и повесили его на елку.

Заведующая Евгения Терновская обратила внимание на стенд музея. По ее словам, дети пришли не с пустыми руками и принесли свои новогодние работы, из которых сделали выставку.

Губернаторская рождественская елка прошла в Красногорске. На мероприятие пришли тысячи школьников, которые показали успехи в учебе.

Праздники Дети Экскурсии Музеи Новый год Волоколамск
14 января 2024, 12:51
Подмосковные спасатели вызволили застрявший в горшке палец ребенка
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Специалисты 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли трехлетнему мальчику, чей палец застрял в пластиковом горшке. Помощь потребовалась ребенку в Орехово-Зуевском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам начальника части Владимира Шеварихина, в единую службу экстренных вызовов 112 обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее ребенок просунул палец в отверстие для крепления ручки, но вытащить обратно не смог. Родителям не удалось самостоятельно освободить руку сына.

«Спасатели с помощью шанцевого инструмента откололи часть ножки горшка, и, добравшись до пальца, смазали его кремом, после чего аккуратно вытащили из отверстия», - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Накануне сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды в местах катания со снежных горок в городских округах Серебряные Пруды, Озеры, Кашира и Зарайск. Оказалось, что некоторые стихийные горки не соответствуют требованиям безопасности.

Спасатели Дети Орехово-Зуево
14 января 2024, 09:51
Более 220 мест для Крещенский купаний подготовят в Подмосковье
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В Московской области подготовят более 226 площадок для безопасных крещенских купаний, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона. По словам главы ведомства Михаила Хайкина, на открытых водоемах будет 65 таких мест.

Крещенские купания состоятся 18–19 января. На прудах организуют 52 безопасные площадки, еще будет 44 возводимых купели и 67 купелей, расположенных внутри помещений. Одними из самых популярных мест для купаний в Подмосковье остаются источник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, иордань на Истре, Дмитровская купель у Покровского храма и источник Николая Чудотворца в Коломне.

На каждой площадке оборудуют комфортные подходы к местам купания, туалеты, теплые места для переодевания и сделают парковку для машин. Следить за безопасностью будут сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи.

Ранее врач Ольга Шарапова напомнила, что купание в ледяной воде категорически запрещено беременным женщинам на любом сроке. Перегрузка сердечно-сосудистой системы, которая возникает из-за резкой смены температур, может негативно отразиться на маме и ее ребенке.

Коломна Истра Сергиев Посад

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