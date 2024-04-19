Перинатальный центр Подмосковья проведет уроки для будущих родителей

Как рассказала главврач учреждения Ольга Серова, занятия в школе проходят каждый месяц. Обучение проводят сотрудники перинатального центра.

«Будущим родителям рассказывают о том, что необходимо для того, чтобы беременность протекала благополучно, зачем роженице нужен партнер на родах, какие существуют техники для успешного родоразрешения, а также как наладить лактацию и что необходимо для ухода за младенцем. Все занятия проводят на бесплатной основе», - рассказала она.

В мае для будущих родиелей проведу занятия, а темы «Как протекают роды и как помочь себе и ребенку наиболее комфортно и спокойно появиться на свет», «Техники немедикаментозного обезболивания родов», «Роды без боли и страха. Психологическая подготовка и приёмы обезболивания», «Уход за новорожденным». Маммолог Екатерина Гончарова покажет, как правильно пригладывать новорожденного к груди и наладить лактацию.

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