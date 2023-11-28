Перинатальные центры Подмосковья приняли участие в онлайн-марафоне с призами

На марафоне перинатальные центры рассказывают о себе, различных видах родов, уникальных технологиях и методиках.

«Марафон стартовал вчера, и мы видим, что он востребован среди будущих мам. В ходе марафона можно не только познакомиться с системой родовспоможения региона, но и задать волнующие вопросы», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Онлайн-марафон завершится 4 декабря. Среди участников разыграют призы: три контракта на роды, три контракта на послеродовое пребывание в палате повышенной комфортности и многое другое. Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Подмосковье признали одной из лучших в России.

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