Пережившие блокаду Ленинграда пенсионеры получат выплату в Подмосковье 27 января

«Подвиг людей, продержавшихся в огненном кольце 872 дня, не имеет равных в мировой истории. Мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью, самоотверженностью защитников непокоренного Ленинграда. Даже столкнувшись с самыми невообразимыми испытаниями, ленинградцы проявили невероятную силу духа и сохранили свой город от захватчиков. Их героизм навсегда останется в наших сердцах», - говорит председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сейчас в Подмосковье живут 638 пенсионеров, переживших один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Все они получат выплату к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Игорь Брынцалов отметил, что в Московской области жители блокадного Ленинграда получают дополнительные меры поддержки. Это бесплатный проезд, ежегодная материальная помощь, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, компенсация 50% платы за ЖКУ и другие льготы.

В прошлом году губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с блокадницей Альвиной Георгиевной Борисовой. Они возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-сибирякам» под Истрой. Женщина рассказала, как ее семья выжила в годы войны.

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