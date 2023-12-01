Перевозчики строймусора в Подмосковье заплатили штрафы на 73 миллиона рублей с начала года

Ежегодно в Подмосковье реализуют около 450 крупных инвестиционных проектов. Для обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, Мининвест региона проводит большую работу. О ней рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Она выступила с докладом на заседании Координационного совета по промышленности в Калининграде, которое провел заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. Как отметила Зиновьева, кадровая политика - один из важнейших элементов развития инвестиционного климата. Для этого в Подмосковье активно реализуется проект «Профессионалитет», в раках которого создали семь образовательных кластеров. К концу следующего года их число увеличится до 13.

«На данный момент на сопровождении подмосковного Мининвеста на разных стадиях находится более 1150 инвестпроектов, их реализация позволит создать в регионе почти 250 тысяч новых рабочих мест. Наша задача обеспечить создаваемые предприятия кадрами», - сказала она.

Образовательные кластеры уже открыли по отраслям машиностроения, металлургии, радиоэлектроники, сельского хозяйства, педагогики и другим.

«Еще одним их инструментов кадровой политики, который эффективно используется в Московской области, является программа „Кадры для импортозамещения“. В рамках этой программы между инвесторами и образовательными учреждениями Подмосковья уже заключено 110 соглашений. Это позволит подготовить около 10 тысяч специалистов для импортозамещающих предприятий», - добавила Зиновьева.

Кроме того, для кадровой поддержки предприятий в Подмосковье действует программа льготной ипотеки. С 2016 года ей воспользовались 360 человек.

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