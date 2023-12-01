Перевозчики строймусора в Подмосковье заплатили штрафы на 73 миллиона рублей с начала года
С начала года перевозчики отходов строительства, сноса и грунта без разрешения заплатили штрафы на общую сумму 73 миллиона рублей. Их фиксировали камеры наружного наблюдения, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
«В ноябре в объективы камер попались 2001 водитель. Антирекорд установили водители в городском округе Истра - 441 постановление на 5,717 миллиона рублей, Балашиха - 195 на сумму более 12 миллионов, Одинцовский - 175 административных постановлений, пополнение бюджета на 14,5 миллиона рублей», - заявила Аипова.
По ее словам, также большими штрафами отличились Подольск и Наро-Фоминск. Помимо камер за соблюдением правила следят инспекторы ГУСТ.
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