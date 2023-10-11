Перевозчики Подмосковья смогут переоформить документы в приложении «Добродел»
Перевозчики Московской области могут переоформить документы в приложении «Добродел». Для этого надо найти раздел «Транспорт и спецтехника».
Помимо переоформления документов, также доступны услуги по подтверждению готовности к перевозкам или аннулированию свидетельств.
Все данные будут находиться на электронной карте или свидетельстве с QR-кодом. Сведения направят в личный кабинет заявителя.
Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.
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