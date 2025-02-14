Пересмотр тарифов на отопление перевели в онлайн в Подмосковье

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«Новая процедура стала доступна на портале госуслуг Московской области», - уточнила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга называется «Установление тарифов в сфере теплоснабжения», ее можно найти в разделе «Бизнесу». Подать заявление могут теплоснабжающие и теплосетевые организации региона.

Онлайн-обращение на пересмотр тарифа можно отправить, в частности, в том случае, если изменились условия уплаты НДС и состав имущества заявителя.