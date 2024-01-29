Переселение аварийных домов обсудили на встрече с Министерством строительного комплекса Подмосковья

В ходе приема граждане задавали вопросы, связанные с переселением из аварийного жилья, получением жилищных сертификатов, выплатой выкупной стоимости и сроками реализации новой программы переселения домов, признанных аварийными после 2017 года. Представители ведомства рассмотрели девять обращений жителей из разных городских округов.

Одной из заявительниц была Галина Хованская из Щелкова. Женщине сообщили, что ее дом на улице Кооперативная, № 19/5, включен в программу переселения зданий, признанных аварийными после 2017 года. В настоящее время администрация рассматривает варианты приобретения квартиры на вторичном рынке.

Каждый получил разъяснения, а ответственным лицам были даны поручения по вопросам обращений. Их исполнение находится на особом контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к началу лета.

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