Переселенцы из аварийных домов получили жилищные сертификаты в Рузе

Как пояснили в Минстройкомплексе региона, переселение из аварийных домов в области ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В этот этап программы в Рузском городском округе включено восемь аварийных многоквартирных домов, в которых проживают более 150 жителей.

Благодаря жилищному сертификату, собственнику вовсе не обязательно ждать, когда построят дом, он может выбрать жилье там, где ему удобно. По сертификату можно купить квартиру на вторичном рынке или в новостройке, а также оплатить ими строительство дома.

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