Переселенцы из аварийного фонда в Жуковском получили жилищные сертификаты

Министерство строительного комплекса Московской области сообщило, что сертификаты выдали жителям аварийных домов на улицах Луч, Клубная, Серова, Кирова и Осипенко. Большинство из них сказали, что будут подыскивать новую квартиру именно в Жуковском, хотя документ дает право на выбор недвижимости в любом городе региона.

С начала года в Московской области стартовал новый этап нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года. На жилищный сертификат подали уже более 1,8 тысячи заявлений.

Стоимость одного квадратного метра по сертификату - 130 тысяч 185 рублей. Минимальная выплата составляет 4,296 миллиона рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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