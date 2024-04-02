Переправу теплоходом через реку Оку запустили в Озерах

Как сообщили в администрации округа, теплоход ежедневно будет совершать два рейса: с 6:20 до 19:35 с часовым перерывом на обед - с 12:25 до 13:35.

Проезд для жителей Озер будет бесплатным, а добраться до правого берега можно на автобусах. Для удобства пассажиров расписание прибытия автобусов совпадает с временем отправки теплоходов.

Переправа будет работать до тех пор, пока вода в реке не опустится для возобновления работы моста.

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