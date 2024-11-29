Переоформление договора поставки газа перевели в «цифру» в Подмосковье
Жители Подмосковья могут подать заявление на переоформление договора поставки газа через «Госуслуги». Для этого нужно заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в некоторых случаях жителям необходимо переоформить договор поставки газа. Теперь эта процедура доступна в электронном виде на региональном портале. Подписать документ можно с помощью мобильного приложения «Госключ».
«Кроме того, в электронную форму услуги внедрен сервис автоматической проверки наличия у заявителя договора на техобслуживание газового оборудования. Новшества позволят сэкономить время и быстро решить вопросы по переоформлению необходимых документов», - рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
Договор поставки газа необходимо переоформить при смене собственника жилья, приобретении недвижимости и в других случаях.
Услугу предоставляют в течение 10 рабочих дней.