Переоформление договора поставки газа перевели в «цифру» в Подмосковье

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в некоторых случаях жителям необходимо переоформить договор поставки газа. Теперь эта процедура доступна в электронном виде на региональном портале. Подписать документ можно с помощью мобильного приложения «Госключ».

«Кроме того, в электронную форму услуги внедрен сервис автоматической проверки наличия у заявителя договора на техобслуживание газового оборудования. Новшества позволят сэкономить время и быстро решить вопросы по переоформлению необходимых документов», - рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

Договор поставки газа необходимо переоформить при смене собственника жилья, приобретении недвижимости и в других случаях.

Услугу предоставляют в течение 10 рабочих дней.