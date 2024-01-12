12 января 2024, 11:05

Перелом бедра у 101-летнего ветерана вылечили в больнице Орехово-Зуева

Unsplash
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Орехово-Зуевские врачи поставили на ноги 101-летнего мужчину с переломом бедренной кости. Ветеран неудачно упал с кровати и оказался на операционном столе.

В приемное отделение филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы мужчину доставили с болью в левой ноге и невозможностью ходить. Рентген показал закрытый перелом бедренной кости со смещением. По словам ветерана, 1,5 часа назад он упал с кровати и не смог подняться.

Состояние пациента, несмотря на почтенный возраст, позволило в этот же день провести операцию.

«Перелом проксимального отдела бедренной кости является одной из частых травм у пожилых людей из-за снижения прочности костей. Но при своевременном обращении современные методики позволяют восстановить двигательную активность», - рассказал травматолог-ортопед Денис Семенов.

Операцию провели через небольшой прокол. Ветерану установили конструкцию для фиксации кости.

Сейчас пенсионер чувствует себя хорошо и уже выписан. Из больницы он ушел сам, при помощи ходунков. Ему предстоит реабилитация.

В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Больницы Ветераны Врачи Орехово-Зуево
12 января 2024, 12:06
Строительство разворотной эстакады началось между Каширским шоссе и трассой А-105
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105 началось в Подмосковье. Протяженность участка работ превысит 90 метров.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, реконструкция Каширского шоссе позволит увеличить его пропускную способность на 20-30%. По словам заместителя председателя правительства Алексея Гержика, время проезда по дороге составит не более 20 минут.

«Завершить строительство развязки и разворотной эстакады планируется в четвертом квартале 2024 года», - сказал он.

Позже начнется строительство путепровода между Каширским шоссе и трассой А-105, а дорогу расширят до шести-восьми полос. Общая протяженность участка реконструкции составит около пяти километров. Транспортная доступность улучшится для жителей строящихся микрорайонов, а также сел и деревень.

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Строительство Дороги
12 января 2024, 11:52
ДТП с участием 11 машин произошло под Сергиевым Посадом
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Служба-112 Подмосковья приняла заявку о крупном ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» под Сергиевым Посадом. На дороге столкнулись 11 автомобилей.

Очевидцы сообщают, что дорога в сторону Москвы полностью перекрыта, водители ищут пути объезда. На месте работают специализированные службы.

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Авария произошла на 62-м километре трассы. Сообщение в Службу-112 поступило в 10:00, при этом заявитель отметил, что пострадавших в ДТП нет.

ДТП Дороги Сергиев Посад
12 января 2024, 11:30
Спасатели в Лобне вытащили из-под завалов двух собак после обрушения бетонного забора
Фото: ОПСО «СпасРезерв»
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При обрушении бетонного забора автомойки в Лобне под завалы попали две собаки. Жители вызвали спасателей. Операция по спасению животных длилась около девяти часов.

Горожане поддерживали спасателей, приносили им еду и горячий чай. Спустя несколько часов, одну из дворняг вытащили из-под бетонной плиты. Волонтеры отправили ее на осмотр в ветеринарную клинику. Для второй собаки спасатели обеспечили условия для самостоятельного выхода из-под завалов.

Напомним, в экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112. Оператор поможет вызвать скорую помощь, пожарных, полицию или МЧС.

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Спасатели Лобня Собаки
12 января 2024, 11:18
Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли свыше 250 тысяч звонков за год
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял свыше 250 тысяч звонков в 2023 году. Из них свыше 22,2 тысячи — из других регионов России.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, с 2019 года кол-центр принял почти 1,6 миллиона обращений.

«Сотрудники горячей линии могут рассказать о системе родовспоможения региона, необходимых документах и о многом другом. В среднем в день на одного оператора приходится 300 звонков», - сказала она.

Получить консультацию жители могут по телефону 8 (800) 550-30-03. Ознакомиться с системой родовспоможения также можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что после капремонта открыли еще шесть медицинских центров открыли после капремонта. Они располагаются в Щелкове, Лосино-Петровском, Волоколамске и Видном.

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