Переходный переход на станции Одинцово завершат досрочно до конца ноября

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Специалисты уже привели в порядок ступени и заасфальтировали два из пяти лестничных сходов. Также они заменили и покрасили железобетонные фундаментные конструкции.

Объект построили в советское время, поэтому его приводят к современным стандартам, например, сделают крытым и установят лифты.

«Правительство Подмосковья предложило ускорить проведение этих работ. РЖД поддерживает нас в данном вопросе, поэтому соответствующее обращение направлено в Правительство России, и будет рассмотрено в ближайшее время», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также переходы нуждаются в ремонт на восьми ж/д станциях в Одинцове.

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