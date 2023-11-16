16 ноября 2023, 21:46

Переходный переход на станции Одинцово завершат досрочно до конца ноября

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Пешеходный переход на железнодорожной станции Одинцово отремонтируют досрочно. Реконструкцию завершат до конца ноября, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Специалисты уже привели в порядок ступени и заасфальтировали два из пяти лестничных сходов. Также они заменили и покрасили железобетонные фундаментные конструкции.

Объект построили в советское время, поэтому его приводят к современным стандартам, например, сделают крытым и установят лифты.

«Правительство Подмосковья предложило ускорить проведение этих работ. РЖД поддерживает нас в данном вопросе, поэтому соответствующее обращение направлено в Правительство России, и будет рассмотрено в ближайшее время», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также переходы нуждаются в ремонт на восьми ж/д станциях в Одинцове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Ремонтные работы
16 ноября 2023, 21:34
Учебно-производственный комплекс для студентов создадут в Королеве
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Новый учебно-производственный комплекс в Техникуме технологий и дизайна Технологического университета имени Леонова появится в Королеве. На днях здесь запустили первое новое оборудование — раскройный стан или планшетно-режущий плоттер. В комплекте с современным программным обеспечением на нем гораздо удобнее и легче работать.

«Станок новый, современный, позволяет вырезать не только ткань непосредственно для швейного производства, но имеет сменные насадки и можно вырезать различного типа продукцию: рекламную, например, из пластика, ПВХ, из пенокартона», - сообщил инженер университета Алексей Кремлев.

Новый станок даст студентам возможность выпускать и реализовывать продукции из разных материалов.

«Мы планируем под заказ юридических и физических лиц обеспечивать рынок городского округа Королёв своими изделиями и товаром», - заявила и. о. ректора университета Наталья Фролова.

В планах техникума - разрабатывать перспективные инвестиционные проекты совместно со специалистами крупных предприятий Королева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Студенты Королев
16 ноября 2023, 21:07
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил выставку «Россия»
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер посетил стенд Московской области в павильоне № 75. По его словам, его можно посетить и онлайн, например, совершить виртуальную экскурсию по залам музея „Новый Иерусалим“.

Брынцалов напомнил, что 27 декабря на выставке пройдет День Московской области с концертом. Также он посмотрел и другие стенды.

«Стильно, современно - атмосфера передает дух, традиции регионов нашей России. Смотря на достижения и красоты - сразу возникает желание путешествовать по стране и оценить все уже в живую», - рассказал Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Выставка-форум «Россия»
16 ноября 2023, 20:52
Новый храм Георгия Победоносца освятили под Солнечногорском
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Новый храм великомученика Георгия Победоносца в Лидде под Солнечногорском освятили и назвали Георгиевским. Божественную литургию возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Ему помогали представители духовенства из Сергиева Посада, Дмитрова и другие. Также в мероприятии поучаствовали замглавы окружной администрации Марина Маннапова, местные депутаты, благотворители, военнослужащие и жители муниципалитета.

Храм построили на месте, где в1941 году остановили немецко-фашистские войска.

«Строительство одного из самых больших храмов муниципалитета началось в 2016 году, рассчитан он на 1,5 тысячи человек. Храм освящен во имя святого воина - Георгия Победоносца», - сообщил глава округа Константин Михальков.

После литургии перед храмом освятили памятник Георгию Победоносцу. Участникам мероприятия раздали иконы с его ликом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск
16 ноября 2023, 20:01
Работу общественного транспорта проверили в Солнечногорске
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Замглавы Солнечногорска Александр Мамлай и начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Юрий Шмаков проверили автостанцию. Также они проехали по маршруту № 29 «Солнечногорск (Автостанция) — Сенеж (Городок)».

Представители власти проверили состояние автобусов и пообщались с пассажирами. Чаще всего местные жители бескопоились о соблюдении расписания и увеличения числа автобусов.

«Получаю большое количество жалоб на работу общественного транспорта. В самое ближайшее время встретимся с руководством компании-перевозчика и детально разберем каждую конкретную ситуацию, которая волнует наших жителей!» - сообщил Мамлай.

О сбоях или некачественной работе маршрутов жители Солнечногорска могут сообщать по телефону: 8 (800) 201-67-47.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск

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