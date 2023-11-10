10 ноября 2023, 10:11

Переехавший в Россию француз рассказал о жизни в Домодедове

Unsplash
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Софьян Омани родился во Франции. Познакомившись с будущей женой, француз решил переехать в Россию. Пара обосновалась в Домодедове, где теперь строит дом и воспитывает двоих детей.

Раньше Софьян жил в Париже - работал в ресторане и увлекался другими культурами. Он познакомился с Александрой из России на курсах по изучению английского языка в 2009 году. Через пять лет они поженились и сейчас живут в Домодедове. У них счастливый брак и двое детей четырех и шести лет. По словам Софьяна, он от России в восторге.

Во Франции россиян считают суровыми. Однако Софьян отмечает, что европейцы ошибаются. Семья Омани уважает и русскую, и французскую кухню. Глава семейства профессионально печет круассаны, а на Новый год готовит традиционные блюда двух стран.

Пара почти никогда не расстается - работа удаленная. Все проблемы решают вместе, как и принято в России. Сейчас семья Омани строит новый дом в Домодедове, чтобы жить так, как когда-то мечтали: уважая и соблюдая традиции.

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Город Домодедово
10 ноября 2023, 11:49
Новую поликлинику построят на Заречной улице в Лобне в 2024 году
Телеканал «360»
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Поликлинику на 600 посещений в смену строят на Заречной улице в Лобне. Объект сдадут в 2024 году.

Площадь новой поликлиники - почти 12 тысяч квадратных метров. Однако строители график работ опережают и уже готовятся к отделочным работам.

«На данный момент мы приступили к внутренним инженерным сетям. Это вентиляция, в первую очередь сделали упор на отопление. Ведутся работы по внутренней теплотрассе, по выносу, прокладке и подключению корпуса. Окна у нас в производстве, ждем поступления, наверное, к концу недели. Начнем закрывать контур и уже непосредственно пускать тепло, чтобы уходить в отделочные работы», - рассказал начальник участка Андрей Воронцов.

Новое здание почти в шесть раз больше нынешней поликлиники, построенной 47 лет назад. Здесь будут принимать жителей пяти микрорайонов округа. А это значит, что необходимо решать кадровый вопрос. Городу нужны терапевты, хирурги, урологи, отоларингологи, онкологи и другие узкие специалисты.

«Мы привлекаем разного рода специалистов: врачей, средний медперсонал, младший медперсонал посредством различных программ, в том числе за счет <…> компенсации жилья и <…> стимулирующих губернаторских выплат. Пока это работает очень хорошо, потому что у нас получатся привлекать специалистов из разных регионов Московской области и из Москвы», - сказал заведующий поликлиникой Махир Алиев.

В новом здании откроются лаборатория и дневной стационар. Здесь же разместятся женская консультация, а также инфекционный и реабилитационный блоки. Сдавать объект будут «под ключ». То есть через год это будет не просто новый большой корпус, а полностью оснащенная оборудованием и отвечающая всем современным требованиям поликлиника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

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Здравоохранение Лобня Поликлиники
10 ноября 2023, 11:38
Мособлдума сформировала новый состав молодежного парламента
Пресс-служба Мособлдумы
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Мособлдума сформировала новый состав Московского областного молодежного парламента. На заседании комиссии присутствовали депутаты, представители Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также члены Экспертного совета при Мособлдуме.

Кандидатов в молодежный парламент выдвинули муниципальные образования и молодежные объединения. Так, от муниципалитетов поступило 54 анкеты, а от молодежных организаций - пять. Отмечается, что средний возраст заявителей составил 24 года.

«Депутаты убеждены, что необходимо давать молодым людям возможность участвовать в развитии своих городов, непосредственно влиять на принятия решений в интересах молодых», - подчеркнула председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

По ее словам, Молпарламент - это площадка для самореализации, продвижения инициатив и апробации проектов, направленных на улучшение жизни в регионе. По решению комиссии в состав молодежного парламента вошли 55 человек.

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Молодежь Мособлдума
10 ноября 2023, 11:35
Историко-художественный музей в Щелкове отпраздновал 56-летие
Телеканал «360»
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Щелковскому историко-художественному музею исполнилось 56 лет. Сегодня в его фондах более 19 тысяч экспонатов. В этом году глава городского округа и депутаты передали музею еще 435 предметов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Музей создали на общественных началах в 1967 году. Тогда он располагался в районном дворце культуры. Новым этапом для музея стал 2023 год. В его структуру вошла расположенная в соседнем здании художественная галерея, и музей получил статус историко-художественного.

«На протяжении нескольких десятилетий музей остается яркой достопримечательностью нашего городского округа Щелково. Центром притяжения наших жителей и гостей города. Я очень горжусь нашей многолетней дружбой», - отметила председатель Совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова.

Ко дню рождения музея прошел концерт русской классики. Студенты Института современного искусства Алина Арзуманова и Михаил Балинский исполнили арии из произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Рубинштейна, русские романсы и народные песни.

«Мы поздравляем вас, всех ваших сотрудников, поклонников и посетителей с днем рождения музея. Желаем вам процветания, интересных проектов, насыщенных выставок, благодарных посетителей всех разных возрастов!» - сказала заместитель председателя Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелково Екатерина Брусникина.

Музеи Щелково
10 ноября 2023, 11:12
Дмитрий Резакин из Красногорска стал победителем областного этапа конкурса «Народный участковый»
Телеканал «360»
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Капитан полиции Дмитрий Резакин победил на областном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый». Он более шести лет служит в Отрадненском отделе полиции по городскому округу Красногорск.

На конкурсе «Народный участковый» за Дмитрия Резакина проголосовало более 17 тысяч человек. И теперь он будет представлять Подмосковье в финале конкурса, где встретятся участковые со всей страны.

На подведомственной Резакину территории проживает более 18 тысяч человек. В этом году капитан выявил и раскрыл 34 преступления, по каждому из них возбуждено уголовное дело. Участковый уверен, что главное в его профессии - уметь слышать людей и принимать решения профессионально и уверенно.

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Красногорск Полиция

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