Переехавший в Россию француз рассказал о жизни в Домодедове
Софьян Омани родился во Франции. Познакомившись с будущей женой, француз решил переехать в Россию. Пара обосновалась в Домодедове, где теперь строит дом и воспитывает двоих детей.
Раньше Софьян жил в Париже - работал в ресторане и увлекался другими культурами. Он познакомился с Александрой из России на курсах по изучению английского языка в 2009 году. Через пять лет они поженились и сейчас живут в Домодедове. У них счастливый брак и двое детей четырех и шести лет. По словам Софьяна, он от России в восторге.
Во Франции россиян считают суровыми. Однако Софьян отмечает, что европейцы ошибаются. Семья Омани уважает и русскую, и французскую кухню. Глава семейства профессионально печет круассаны, а на Новый год готовит традиционные блюда двух стран.
Пара почти никогда не расстается - работа удаленная. Все проблемы решают вместе, как и принято в России. Сейчас семья Омани строит новый дом в Домодедове, чтобы жить так, как когда-то мечтали: уважая и соблюдая традиции.
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