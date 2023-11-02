02 ноября 2023, 15:43

Передвижные лаборатории проверили качество воздуха в 15 округах Подмосковья за неделю

Фото ГКУ "Мособлэкомониторинг"
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Мобильные лаборатории проверили качество воздуха в 15 округах Подмосковья за неделю. Пробы взяли в Орехово-Зуеве, Воскресенске, Дмитрове, Котельниках и других округах.

«Мониторинг атмосферного воздуха позволяет определить уровень загрязнения в конкретном районе или городе. Это помогает нам принимать меры для улучшения качества жизни», - подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Качество воздуха проверяли на содержание 32 загрязняющих веществ. Согласно исследованиям, лишь в трех точках проведения отбора наибольшие разовые концентрации сероводорода составили 0,5 ПДК, что не является превышением установленных нормативов.

Отмечается, что контроль атмосферного воздуха может предупредить о возможных экологических катастрофах, таких как выбросы опасных веществ от промышленных предприятий или пожаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология
02 ноября 2023, 17:06
Расписание «Аэроэкспрессов» до Шереметьево изменится в ноябре
Аэроэкспресс
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Для проведения ремонта на железной дороге в ноябре изменится график движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево. Об это сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Некоторые рейсы ранним утром и поздним вечером отменят, а по выходным дням некоторые поезда проследуют от/до Савеловского вокзала.

Добраться в аэропорт Шереметьево можно будет на автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Они курсируют каждые 10 минут с 5:10 до 23:40 в сторону аэропорта и с 5:55 до 0:25 из аэропорта. Время поездки - 20 минут.

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание».

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аэропорт Шереметьево
02 ноября 2023, 17:06
Итоги всероссийского конкурса «Лучший водитель трамвая» подведут в Коломне 3 ноября
Минтранс Подмосковья
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Итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» подведут в Коломне 3 ноября. В конкурсе принимают участие 36 лучших водителей из 27 городов России.

Призовой фонд соревнований составит 500 тысяч рублей. Участники демонстрируют свое мастерство в управлении трамваями двух типов, а также в знании ПДД и культуре обслуживания пассажиров.

Конкурс проводят в Коломне, так как в этом году город отмечает 75 лет со дня основания трамвайного движения и является единственным в Московской области, сохранившим этот экологичный вид транспорта.

На данный момент в Коломне действует десять маршрутов, а протяженность трамвайных линий превышает 40 километров в однопутном направлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Дороги
02 ноября 2023, 17:00
Подмосковный Комлесхоз получил 750 заявок от жителей с начала осени
Фото gzhi.mosreg.ru
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Комлесхоз Подмосковья получил 750 обращений жителей через ЦУР с начала осени. Они сообщали о мусоре в лесу, незаконной рубке и многом другом.

Как рассказали в ведомстве, жители оставили 444 обращения по поводу мусора в лесу, 123 о неудовлетворительном состоянии деревьев, 64 о незаконной рубке, 42 о самовольном занятии участков и 31 о благоустройстве.

«Такая связь с жителями позволяет оперативно находить пути решения проблем, которые беспокоят граждан, делает власть открытой, развивает доверие населения к деятельности власти, помогает совершенствовать работу», - сказал глава ведомства Олег Баженов.

Всего за четыре года Комлесхоз обработал почти 25 тысяч обращений жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Природа ЦУР
02 ноября 2023, 16:48
Еще 8 дорог у больниц и поликлиник отремонтировали в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Дорожные службы продолжают ремонт территорий больниц и поликлиник Подмосковья. Работы уже завершили на восьми объектах, еще 13 приведут в порядок в ближайшее время.

Как рассказал глава Минтрансе Подмосковья Алексей Гержик, у медучреждений уложили новое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новые бордюры.

«Отмечу, что 13 объектов еще ремонтируются - в Подольске, в Щелкове, Чехове, Электростали, Сергиевом Посаде и Одинцове. Также дорожные службы проведут ремонт прилегающих территорий двух больниц в Воскресенске, Егорьевске и Кашире», - сказал он.

Работы уже завершили у Московской областной станции скорой медицинской помощи, а также больниц в Мытищах, Лыткарине, Красногорска, Солнечногорска и других округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Дороги Ремонтные работы

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