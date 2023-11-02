Передвижные лаборатории проверили качество воздуха в 15 округах Подмосковья за неделю

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«Мониторинг атмосферного воздуха позволяет определить уровень загрязнения в конкретном районе или городе. Это помогает нам принимать меры для улучшения качества жизни», - подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Качество воздуха проверяли на содержание 32 загрязняющих веществ. Согласно исследованиям, лишь в трех точках проведения отбора наибольшие разовые концентрации сероводорода составили 0,5 ПДК, что не является превышением установленных нормативов.

Отмечается, что контроль атмосферного воздуха может предупредить о возможных экологических катастрофах, таких как выбросы опасных веществ от промышленных предприятий или пожаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он подчеркнул, что правительство региона продолжает предпринимать меры по очистке лесов.

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