Передвижные эколаборатории проверили воздух в 8 округах Подмосковья за неделю
За неделю мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» проверили воздух в восьми округах Подмосковья. Специалисты взяли пробы в Воскресенске, Красногорске, Коломне, Балашихе, Серпухове, Солнечногорске, Пушкино и Бронницах.
«Мониторинг воздуха - это процесс наблюдения и оценки качества воздуха в определенной области или регионе. Этот процесс позволяет оценить уровень загрязнения воздуха и его влияние на окружающую среду», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Воздух проверили на содержание 32 загрязняющих веществ. Отмечается, что по результатам исследований превышений ПДК ни в одном из округов не выявили.
«Мониторинг воздуха играет важную роль в сохранении окружающей среды. Он помогает контролировать уровень загрязнения атмосферы и принимать меры для его снижения, а также предупреждать о возможных опасностях», - заключил министр.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.
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