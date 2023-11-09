Передвижные эколаборатории проверили воздух в 8 округах Подмосковья за неделю

«Мониторинг воздуха - это процесс наблюдения и оценки качества воздуха в определенной области или регионе. Этот процесс позволяет оценить уровень загрязнения воздуха и его влияние на окружающую среду», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Воздух проверили на содержание 32 загрязняющих веществ. Отмечается, что по результатам исследований превышений ПДК ни в одном из округов не выявили.

«Мониторинг воздуха играет важную роль в сохранении окружающей среды. Он помогает контролировать уровень загрязнения атмосферы и принимать меры для его снижения, а также предупреждать о возможных опасностях», - заключил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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