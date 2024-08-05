Передвижные эколаборатории проверили воздух в 18 округах Подмосковья за неделю

В сентябре в подмосковные школы придут свыше 40 тысяч первоклассников, в 42 учреждениях избавятся от второй смены, а в День знаний в парках проведут праздничные мероприятия. О том, как идет подготовка к новому учебному году, рассказал глава Минобразования региона Илья Бронштейн на заседании правительства.

По словам министра, в этом году в Подмосковье откроют 39 новых школ, где создадут 38 тысяч мест. Благодаря им 42 учреждения смогут избавиться от второй смены, на более удобный график обучения перейдут 10 тысяч ребят. Для детей 1 сентября проведут праздники в 80 парках. В этот день для них запланировали более 400 мероприятий.

Для привлечения учителей на работу в Подмосковье работает Центра развития карьеры. С начала года там рассмотрели более 25 тысяч резюме. С наиболее подходящими и заинтересованными кандидатами подписали более двух тысяч предложений о работе. Добиться заметного притока специалистов помогли меры поддержки, объяснил Бронштейн.

«Основная мера поддержки, которая обеспечивает приток - это компенсация аренды жилья. На конец учебного года ей пользовались 3,5 тысячи учителей. Из тех, кто сейчас приходит, многие также воспользуются этой поддержкой», - сказал он.

Бронштейн также добавил, что в этом году Подмосковье направило на обновление фонда учебной литературы 3,2 миллиарда рублей. Обеспеченность книгами школ сейчас составляет 99%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще семи кластеров по программе «Профессионалитет». Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

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