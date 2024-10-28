Передвижной офис расчетного центра откроют в Воскресенске 7 и 19 ноября

Передвижные офисы расчетного центра откроют в воскресенском поселке Фосфоритный на улице Зайцева, дом № 22. Специалисты будут работать 7 и 19 ноября 2024 года с 11:00 до 14:30.

Посетители получат там копию финансово-лицевого счета, справку о задолженности либо ее отсутствии, дубликат платежного документа, смогут передать показания приборов учета, оплатить жилищно-коммунальные услуги.

По телефону контактного центра МосОблЕИРЦ 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 08:00 до 22:00 сотрудники проконсультируют по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги. В личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта можно без комиссии оплатить коммунальные счета.

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