23 января 2024, 16:31

Передвижной медицинский модуль НИКИ детства будет работать в Ногинске 25 января

Unsplash
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Мобильная бригада Научно-исследовательского клинического института детства приедет в Ногинскую больницу 25 января. Юных пациентов осмотрят врачи узкого направления.

Прием детей проведут узкие специалисты, которых нет в штате детской поликлиники в Ногинске. В их числе нефролог, аллерголог, кардиолог, эндокринолог и пульмонолог.

Запись на прием к врачам Научно-исследовательского клинического института детства проводится заранее и организована через участкового педиатра по месту жительства при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

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Дети Здравоохранение Врачи Богородский
23 января 2024, 17:18
Победителей конкурса «Педагогический дебют» наградили в Подмосковье
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Торжественное награждение победителей конкурса «Педагогический дебют-2023» состоялось в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Более 50 молодых педагогов на протяжении трех дней проходили конкурсные испытания. Дипломы победителям вручил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

По итогу конкурса в число лучших вошли: Никита Иванов из Клина, Надежда Калиниченко из Шаховской, Ксения Капустина из Электрогорска, Ксения Крупинова из Орехово-Зуева и Карина Лопатина из Павловского Посада.

Напомним, конкурс молодых педагогов проводят в Подмосковье с 2015 года. За это время победителями стали более 400 учителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя
23 января 2024, 17:11
Фасады жилых домов в Кубинке утеплят по инновационной системе
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Утепление фасадов жилых домов продолжается в Одинцовском округе. Их облицовывают с применением бескаркасной системы утепления. Такие работы сейчас ведутся на фасаде дома в Кубинке-10.

Утепление фасада поможет снизить теплопотери и повысить общую энергоэффективность здания.

«Площадь облицовки составляет примерно пять тысяч квадратных метров. К сегодняшнему дню выполнено уже более 80% работ. Ранее в этом доме уже был выполнен капитальный ремонт систем газоснабжения», - рассказал заместитель главы Одинцовского округа Михаил Коротаев.

В Одинцовском городском округе к 2025 году отремонтируют фасады в 33 жилых домах, заменят 32 лифта, обновят кровли в 163 домах и инженерные системы в 47 домах.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о завершении строительства всех брошенных застройщиками жилых комплексов в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство
23 января 2024, 16:55
Жителей Подмосковья предупредили о метели и гололедице
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Водителям и пешеходам Подмосковья следует внимательно вести себя на дорогах, так как в регионе началась метель. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.

По прогнозам специалистов, метель продлится до утра 24 января. В регионе ожидается гололедица, температура воздуха будет находиться в районе -3 градусов.

«На дорогах - гололедица и снежные заносы, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду», - указали в пресс-службе.

Водителям Подмосковья рекомендовали избегать резких маневров, держать дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами и поворотами. Госавтоинспекция также посоветовала владельцам автомобилей заранее прокладывать маршруты поездок с учетом погоды.

Ранее МЧС проинформировало москвичей о снежных заносах и усиленном ветре. По данным синоптиков Росгидромета, метель в столице продлится до утра среды, сообщил RT.

Прогноз погоды ГИБДД Дороги Погода Водители
23 января 2024, 16:39
Жителей Люберец предупредили о плановом отключении электричества 24 января
Unsplash
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Плановые отключения электроснабжения состоятся в Люберцах 24 января. На энергообъектах, обслуживаемых компанией «Мособлэнерго», проведут технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

В компании уточнили, что электричество отключат с 10:00 до 13:00 в Люберецкой центральной больнице, а также на улице Строителей и улице Космонавтов.

По вопросам отключений и качества электроснабжения можно обратиться в «Мособлэнерго» по телефону: 8(495) 995-00-99.

Тепло продолжает возвращаться в дома Климовска и Шепчинок. Всем жителям, которые пострадали от протечек и прорывов радиаторов, компенсируют ущерб. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Электричество

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