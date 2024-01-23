Передвижной медицинский модуль НИКИ детства будет работать в Ногинске 25 января

Читайте нас в:

Прием детей проведут узкие специалисты, которых нет в штате детской поликлиники в Ногинске. В их числе нефролог, аллерголог, кардиолог, эндокринолог и пульмонолог.

Запись на прием к врачам Научно-исследовательского клинического института детства проводится заранее и организована через участкового педиатра по месту жительства при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».