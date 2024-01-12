12 января 2024, 20:00

Передвижная котельная заработала в Солнечногорске

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Передвижная блочно-модульная котельная (ПБМК) заработала в Солнечногорске. Об этом сообщили в компании «Газпром теплоэнерго МО».

Мобильная котельная находится на Набережной улице. Ее запуск позволит обеспечить потребителям необходимый температурный режим при экстремальных морозах. Благодаря работе ПБМК тепло поступит в школу, детский сад и 29 многоквартирных домов, расположенных на улицах Набережной, Крупской, Сенежской, Красной, Безверхова.

Специалисты ООО «Газпром теплоэнерго МО» приступили к установке передвижных котельных в Солнечногорске и Воскресенске накануне. В компании заверили, что ПБМК могут подключаться к теплосетям любого диаметра и напрямую к внутридомовым системам. Передвижные котельные также способны работать при непростых погодных условиях.

В Солнечногорске 10 января организовали пункт обогрева после утечек на теплотрассе котельной ГЭМЗ. Там людям предложили горячий чай, кофе и сладости.

Солнечногорск Отопление Газпром
12 января 2024, 19:28
Юные жители Солнечногорска приняли участие в фольклорном празднике «Свет рождественской звезды»
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Музейно-выставочный центр «Путевой дворец» в Солнечногорске уже не в первый раз стал площадкой для детского фольклорного праздника. Гостями мероприятия стали воспитанники детского сада № 35, учащиеся лицея № 7 и школы «Солнечная».

Юные гости напрямую общались с героями праздника. Они исполняли частушки, загадывали желания и устраивая веселые народные игры. В завершении мероприятия детский фольклорный ансамбль «Бирюльки» исполнил старинные колядки. На праздник пришли не менее 300 юных солнечногорцев.

Данный фестиваль представляет собой слияние нескольких видов сценического искусства: спектакль, кукольный театр, народное пение, переплетая библейский сюжет с образами классических русских народных сказок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял участие в ежегодной губернаторской елке для школьников, которые отличились в учебе и принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях.

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Праздники Дети Солнечногорск
12 января 2024, 17:57
Губернатор Воробьев рассказал о решениях по проблемным точкам с отоплением в Подмосковье
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Непростые ситуации с отоплением возникли этой зимой в разных округах Подмосковья, но в зоне особого внимания оказался Климовск. Решения приняли уже по всем самым волнующим местам, сказал губернатор Андрей Воробьев. Сигналы о происшествиях поступали из Солнечногорска, Химок, Электростали, Талдома, Балашихи, Наро-Фоминска, Воскресенска.

Глава кажлого городского округа опубликует отчет в социальных сетях.

Сложная ситуация с отоплением образовалась в Солнечногорске. Решения оперативно удалось найти в короткие сроки.

Химки «В Талдоме был прорыв магистрали. Ремонтные бригады смогли за шесть часов устранить серьезную аварию, которая принесла неудобства, но вместе с тем не оставила без тепла», - сказал Андрей Воробьев.

Талдом Ранее Андрей Воробьев сообщил, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии.

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«Дорогие жители! Мы много и усиленно занимались проблемами с отоплением в разных городах. По понятным нам причинам в зоне особого внимания - Климовск. Вместе с тем восстановительные работы активно велись и на других территориях, откуда приходило много ваших сигналов», - подчеркнул глава Подмосковья.

Солнечногорск В Химках 10 января серьезная авария произошла на магистральном трубопроводе.

«Пришлось остановить подачу тепла и горячей воды, демонтировать дефектный участок трубы и установить заплатку. Благодарны вам, что вы отнеслись с пониманием. Спасибо инженерам и рабочим, они справились с задачей», - сообщил губернатор.

Подольск «Мы смогли оперативно забрать у нерадивого собственника котельную и немедленно приступили к ремонту, водоподготовке, замене сетевых насосов и теплообменников. Завершили это вчера ночью», - рассказал Воробьев.

Это позволило повысить давление и температуру воды, подчеркнул он.

Электросталь «В Подольске после встречи с жителями Шепчинок и Силикатной заканчиваем врезку к котельной ПТЭК, чтобы усилить температуру и давление. Также, чтобы исключить риски работы старых котельных, разворачиваем 10 блочно-модульных котельных», - сообщил глава Подмосковья.

«В Солнечногорске мы подключаем блочно-модульные котельные - это позволит обеспечить людей теплом в эти выходные, которые снова обещают быть морозными. А в весенне-осенний период в рамках концессии с „Газпромом“ мы оперативно реализуем все мероприятия на системной основе», - сказал Андрей Воробьев.

После того как в декабре в Электростали произошел крупный сбой на частной котельной , без отопления осталось большое количество жителей. Проблему решали вместе с правоохранительным органами.

ЖКХ Андрей Воробьев Отопление
12 января 2024, 17:29
Почти 5 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье в праздники
Unsplash
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Жители и гости Московской области совершили около пяти миллионов поездок в общественном транспорте по социальным картам в новогодние праздники. Наибольшее число льготных поездок в этот период зафиксировали в Коломне — 272 тысячи транзакций, в Подольске — 227 тысяч и в Балашихе — 217 тысяч оплат.

«Это составляет почти 43% от общего числа поездок за первую неделю года. Отмечу, что основными категориями льготных пассажиров являются: пенсионеры, ветераны труда, жители предпенсионного возраста, дети из многодетных семей и инвалиды третьей группы», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Напомним, что во всех автобусах Московской области проезд можно оплатить также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Льготы предоставляются пенсионерам, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, детям-инвалидам до 18 лет, детям из многодетных семей, детям, получающим пенсию по потере кормильца.

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Автобусы
12 января 2024, 17:15
Полиция в Одинцове задержала напавшую с ножом на своего сожителя женщину
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Жительница Одинцова нанесла три удара ножом своему сожителю. Причиной нападения стал словесный конфликт на бытовой почве. Нападавшую задержали полицейские.

В ходе ссоры 43-летняя местная жительница схватила нож и нанесла 45-летнему мужчине три удара в область шеи и туловища. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В следственном комитете сообщили, что назначили комплекс судебных экспертиз.

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Одинцово Уголовное дело Убийства

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