05 июля 2024, 19:23

Перебои при подаче воды в ЖК «Новогорск-Парк» в Химках устранят в июле

Администрация Химки г.о.
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Строительство водорегулирующего узла в жилом комплексе «Новогорск-Парк» завершено на 80%. Запустить его на полную мощность планируют к концу июля. Это поможет решить проблему с подачей воды.

Жители жилого комплекса «Новогорск-Парк» в Химках обратились в администрацию с просьбой решить вопрос перебоев с подачей воды в вечернее время. Неполадки были вызваны ошибкой застройщика при возведении домов. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин распорядился построить водорегулирующий узел, чтобы обеспечить стабильный напор.

«Сейчас вода есть даже на верхних этажах. Теперь мы получаем воду в достаточном количестве. Благодарю администрацию, сотрудников профильных служб и депутатский корпус за проявленное внимание к потребностям жителей и быстрое решение ситуации», - отметила жительница жилого комплекса «Новогорск-Парк» Людмила Басина.

Напомним, что сотрудники «Химводостока» регулярно контролируют состояние ливневых насосных станций. Сообщить о подтоплении дорог или подъезда можно по телефону: +7 (495) 793-01-01.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Строительство
05 июля 2024, 19:41
Специалисты «Мособлэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
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Сотрудники «Мособлэнерго» с 15:00 3 июля переведены в режим повышенной готовности. Соответствующее решение было принято из-за резкого ухудшения погодных условий в Московской области.

При введении режима повышенной готовности на дежурство привлекаются 349 бригад, состоящих из 1,4 тысячи работников и 567 единиц специальной техники. Кроме того, в режиме готовности находятся 89 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 25 МВт.

Представители «Мособлэнерго» призывают сообщать о случаях нарушения подачи электроэнергии по телефону горячей линии: 8 (495) 99-500-99.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество
05 июля 2024, 19:34
Скверы, парки и детские площадки благоустроили в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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В городском округе Лобня облагораживают скверы и парки, приводят в порядок детские площадки. Работы провели во дворах, скверах и городских парках.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова подвела итоги благоустройства. Так, на этой неделе парк «Река времени» приводят в соответствие с санитарными нормами, в парке Киово и лесопарке косят траву, а в сквере микрорайона Депо проводят обрезку деревьев.

Также красят и ремонтируют игровые зоны на улицах Западная, Первомайская в микрорайоне Луговая, Текстильная, Туголукова и в парке «Река времени». Резиновое покрытие меняют на детских и спортивных площадках на Букинском шоссе, улице Чехова и 40 лет Октября, а также около детской поликлиники на улице Победы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Ремонтные работы Парки
05 июля 2024, 19:21
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла вечером 5 июля
ЦБДД
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Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области оценили пробки на дорогах региона в пять баллов вечером 5 июля. Они также рассказали, где фиксируются наибольшие скопления автомобилей.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает автолюбителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Кроме того, особую осторожность следует проявить при проезде через населенные пункты, сбавив скорость перед пешеходными переходами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
05 июля 2024, 19:03
Председатель Мособлдумы Брынцалов навестил многодетную семью в Реутове
Пресс-служба администрации г.о. Реутов
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов навестил многодетную семью Носиковых в Реутове. Супруги воспитывают восемь детей — трех сыновей и пять дочерей.

Игорь Брынцалов познакомился с каждым из ребят отдельно и отметил воспитанность и дружелюбие детей, предложив каждому рассказать о своих увлечениях.

«Как же здорово у вас, скучно, наверное, никогда не бывает, - отметил Брынцалов.

Брынцалов подчеркнул, что в свете объявленного президентом Года семьи Московская область уделяет большое внимание проверке и улучшению средств поддержки для семей, включая многодетные. Он также напомнил о новых мерах, которые только недавно вступили в силу в регионе.

«Совсем недавно мы приняли закон, по которому многодетные семьи бесплатно и без ограничений могут посещать подмосковные музеи, парки культуры и отдыха, выставки. Также мы увеличили до 400 тысяч рублей единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка», - указал Брынцалов.

В конце встречи председатель Мособлдумы поздравил супругов с грядущим Днем семьи, любви и верности. Он пожелал семье здоровья и благополучия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Реутов Мособлдума

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