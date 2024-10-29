Перебои электричества устранили в 1,6 тысячи домов Подмосковья с января

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, жители многоквартирных домов иногда могут столкнуться с перебоями в подаче электричества. Они происходят из-за неисправности сетей, резкого увеличения нагрузки или износа оборудования. По закону, отключения не должны превышать суток.

С начала года коммунальные службы устранили более чем 1,6 тысячи таких перебоев.

В случае неполадок с электричеством жителям советуют обратиться в управляющую компанию. Оставить заявку на ремонт также можно по номеру телефона 122*4.