08 апреля 2024, 14:15

Перебоев водоснабжения в Подмосковье стало на 12% меньше за неделю

ГКУ МО "МОС АВС"
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Количество соев в работе системы холодного водоснабжения снизилось в Подмосковье на 12% за неделю. Всего за семь дней аварийная служба взяла на контроль 332 проблемы и совершила 84 выезда.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, из 332 сбоев 46 касались отопления, еще 50 - горячего и 28 - холодного водоснабжения. Также 207 случаев произошли на электросетях.

Кроме того, специалисты провели 31 мероприятие по антитеррору.

Всего с начала года МОС АВС выполнила 1448 выездов.

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Электричество Образование
08 апреля 2024, 14:34
Мужчине с инфекцией среднего уха помогли в больнице Долгопрудного
ГБУЗ МО "Долгопрудненская больница"
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Врачи из Долгопрудного провели операцию и спасли пациента с воспалением мягких оболочек головного мозга. Столь серьезное заболевание возникло из-за распространения инфекции из среднего уха.

Мужчина в возрасте 55 лет из городского округа был доставлен в отделение реанимации Долгопрудненской больницы в критическом состоянии с высокой температурой и сниженным уровнем сознания. Из-за нарушения чувствительности, ослабления физических реакций и дезориентации врачам было трудно собрать подробный анамнез, но эти симптомы указывали на серьезное заболевание головного мозга.

Точные лабораторные и инструментальные исследования позволили установить диагноз - гнойный отогенный менингит. Это осложнение, вызванное инфекцией в среднем ухе, привело к деструкции сосцевидного отростка.

На основе этих данных специалисты провели соответствующее лечение. Пациенту назначили антибактериальную терапию, а также провели операцию на ухе, в ходе которой удалили патологические ткани среднего уха и сосцевидного отростка.

Благодаря этим мероприятиям состояние пациента значительно улучшилось, и через 12 дней он был переведен в отделение отоларингологии для продолжения лечения и обработки послеоперационных ран. После наложения вторичных швов и достижения стабилизации его состояния планируется выписка на амбулаторное лечение.

Чтобы избежать подобных серьезных проблем, которые могут угрожать жизни, важно обращаться к врачу при появлении первых симптомов. Профилактическая вакцинация от менингита, предлагаемая в прививочных кабинетах городских поликлиник по ОМС, может помочь предотвратить развитие заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Больницы Врачи Долгопрудный
08 апреля 2024, 14:26
Генеральная уборка дорог после зимы началась в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Дорожные службы Московской области приступили к генеральной уборке территорий после зимы. В приоритетном порядке — ремонт ям, очистка покрытий от мусора, а также приведения в порядок посадочных площадок и остановок.

В работах задействуют не менее 3,5 тысячи машин. Согласно плану, генеральная уборка дорог завершится к 1 мая.

«Также сейчас контролируем и ликвидируем лужи на дорогах - чистим ливневые канализации, разрываем канавы или устраняем механически», - отметил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

План работ сформировали для каждого округа. За качеством уборки будут следить через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог - работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

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Дороги
08 апреля 2024, 14:16
Турнир по армейскому рукопашному бою прошел в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах прошел ежегодный турнир-фестиваль по армейскому рукопашному бою. На нем собрались единоборцы разных возрастов из Москвы, Московской, Калужской и Брянской областей.

Всего с соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. Директор благотворительного фонда «Развитие общественно значимых инициатив» Андрей Гришин отметил, что турнир важен не только для спортивного развития, но и для патриотического воспитания молодежи.

Он подчеркнул, что ранее состоялся турнир-фестиваль «Время героев выбрало нас», посвященный героям спецоперации. Следующее мероприятие серии пройдет в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Мытищи
08 апреля 2024, 14:10
Колледж в Электростали подписал соглашения о сотрудничестве с училищами Белоруссии
Министерство образования МО
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Делегация сотрудников и студентов колледжа в Электростали встретилась с представителями профессионального образования в Белоруссии. Мероприятие приурочили к Дню единения народов России и Республики Беларусь.

На встрече подписали соглашение о международном сотрудничестве с институтом развития профессионального образования и руководителями четырех колледжей и училищ Белоруссии. Теперь делегация из России организует визит к партнерам и наметит план развития совместной международной деятельности.

В Министерстве образования Московской области уточнили, что учреждения объединяют единые подходы к реализации приоритетных направлений работы в патриотическом воспитании и трудоустройстве обучающихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Студенты Образование

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