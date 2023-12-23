Перебоев холодного водоснабжения в Подмосковье стало на 23% меньше за неделю
Специалисты МОС АВС поставили на контроль 276 технологических сбоев за неделю. Оперативные группы совершили 59 выездов в населенные пункты, расположенные в Московской области.
Из общего числа технических нарушений 20 связаны с проблемами поставок холодной воды. По сравнению с прошлой неделей данный показатель уменьшился на шесть пунктов и составил 23% от общего числа обращений.
42 жалобы поступили из-за проблем с горячей водой, 68 - с отоплением, 140 - с электроснабжением. Все эти проблемы были устранены. На сегодняшний лень лишь две из них остаются на контроле.
Кроме того, специалисты МОС АВС провели 36 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору. Всего с начала года сотрудники МОС АВС выполнили более 6,7 тысячи выездов в муниципальные образования Московской области.
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