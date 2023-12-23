Перебоев холодного водоснабжения в Подмосковье стало на 23% меньше за неделю

Итоги года в области спорта и физической культуры подвели в Наро-Фоминском городском округе. На сцене ЦДК «Звезда» наградили спортсменов и тренеров.

Фейерверками и красочным музыкальным зрелищем в исполнении шоу барабанщиков ZANOZZZA встретили чемпионов и призеров завершающегося спортивного сезона. В забитом «под завязку» зале центрального Дворца культуры «Звезда» собрались те, кто своими достижениями прославил Наро-Фоминский округ и все Подмосковье. Среди награжденных - двукратный бронзовый призеер Олимпийских игр, чемпион мира и многократный чемпион России Андрей Замковой.

«Для развития не только в Наро-Фоминске, но и вообще в России должно так быть, потому что это популяризация не только бокса, но и вообще спорта. По моему мнению, это должно быть так. Чтобы дети не гуляли где-то на улице, по подъездам, а проводили свое время на стадионах, в залах бокса, лучше, конечно», - указал двукратный чемпион мира Андрей Замковой.

Уходящий год оказался знаковым не только для чемпионов из Наро-Фоминска, но и для всех его жителей, неравнодушных к физкультуре. В округе открылось сразу несколько спортивных объектов.

«Наро-Фоминский городской округ тоже подводит итоги. Мы с радостью констатируем, что у нас за это время открылось спортивное ядро в парке Дубки в Калининце, у нас - вторая очередь „Тудовых резервов“ была открыта. И у нас со дня на день будет открыт каток в Центральном парке Наро-Фоминска», - подчеркнул заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

По доброй традиции, на сцене ЦДК «Звезда» наградили спортсменов и тренеров. Памятные призы и благодарственные грамоты вручили от Московской областной думы, окружного Совета депутатов, спортивных Федераций Подмосковья и администрации Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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