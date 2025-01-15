15 января 2025, 17:34

Пенсионеры в Дмитрове посетили занятие по спортивной гимнастике

ГАУ СО МО «КЦСОР «Дмитровский»
Читайте нас в: Google Новости

Участники клуба «Активное долголетие» в Дмитрове приступили к занятиям после новогодних праздников. В рамках губернаторского проекта для них подготовили насыщенную программу, в том числе урок по спортивной гимнастике.

Физкультурное занятие «Активный пенсионер» прошло в Центре культурного развития «Синьковский». Его посетили 20 человек, старшему из которых исполнился 81 год. В «Яхроминском» состоялось занятие женского клуба «Гармония» в составе 25 человек, а в филиале «Созвездие» пенсионеры посетили урок по спортивной гимнастике под девизом «Движение - жизнь». На него пришли 35 человек, в том числе 84-летний житель Дмитрова.

В поселке Деденово пенсионеры объединения «Девчата» провели групповую зарядку, а в поселке Некрасовский и в Центре зимних видов спорта прошли занятия по скандинавской ходьбе. Самому старшему участнику исполнилось 86 лет.

Пенсионеры также увлекаются керлингом и с удовольствием посещают занятия. Каждая тренировка требует сил и хорошей координации, но именно это закаляет участников «Активного долголетия».

Присоединиться к губернаторскому проекту можно, записавшись по телефону: 8 (916) 936-00-55. Регистрация также доступна на портале «Долголетие».

«Своим примером участники проекта „Активное долголетие“ вдохновляют друзей и знакомых присоединиться к занятиям, почувствовать интерес к жизни через новые впечатления и возможности. Мы стараемся расширять круг полезных и интересных активностей, заботимся о том, чтобы наши пенсионеры как можно дольше оставались бодрыми и здоровыми!», - прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Участники проекта отмечают, что им нравится проводить время среди своих сверстников.

Дмитров
15 января 2025, 17:48
Депутаты в Мытищах провели встречу со старшими домов на улицах Борисовка и Колпакова
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Мытищи прошла встреча депутатов «Единой России» Андрея Гореликова, Дениса Топорова и Андрея Осина со старшими домов на улицах Борисовка и Колпакова. Мероприятие организовали благодаря партийным проектам «Жители многоквартирных домов» и «Школа грамотного потребителя».

Главной темой обсуждения были вопросы бесперебойного отопления и водоснабжения в зимний период.

Жители поделились с народными избранниками опасениями по поводу возможных трудностей. Собравшиеся обсудили идеи по улучшению ситуации. Особое внимание на встрече уделили вопросам стабильной работы коммунальных служб и оперативного реагирования на обращения граждан.

«Мы сделаем все возможное для решения поднятых вопросов и продолжим работать над повышением качества жизни в городском округе Мытищи», - подчеркнул Денис Топоров.

Отметим, что тесное взаимодействие депутатов с жителями городского округа Мытищи помогает быстро решать возникающие проблемы, вместе находить пути их решения.

Мытищи Депутаты
15 января 2025, 17:38
Депутаты и активисты «Единой России» приняли участие в экологической акции
Читайте нас в: Google Новости
Благодаря партийному проекту «Чистая страна» депутаты и активисты партии «Единая Россия» городского округа Мытищи сдали мусор на переработку. Они положили пластиковые бутылки в фандомат «Экопункт».

Проект партии «Единая Россия» «Чистая страна» объединяет народных избранников, экологов, общественников, волонтеров и горожан для решения проблем загрязнения природы. В экологической ации приняли участие депутаты из Мытищ Николай Шпак и Андрей Гореликов.

«Сдавая пластиковую бутылку в фандомат, вы не только помогаете решить проблему мусора и загрязнения окружающей среды, но и вдохновляете других людей заботиться о нашей планете», - подчеркнул Шпак.

Депутаты и активисты отмечают, что установка автоматических устройств «Экопункт» и организация таких экологических акций побуждают жителей заботиться о чистоте окружающей среды, а также повышают уровень осознания экологических проблем в обществе.

Мытищи Депутаты Экология
15 января 2025, 17:35
Мощность электроподстанции увеличили в Солнечногорске
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты «Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 30 тысяч жителей Солнечногорска. На питающем центре заменили два трансформатора по 20 мегавольт-ампер на два по 40 мегавольт-ампер, что с учетом уже имеющегося трансформатора увеличило мощность подстанции в 1,5 раза — с 80 до 120 мегавольт-ампер.

Новое оборудование, установленное на подстанции, является отечественным и было произведено на заводе «Воронежский трансформатор». Реконструкция проводилась с использованием современных цифровых технологий. Системы релейной защиты и автоматики были разработаны на основе микропроцессорной техники, что позволило интегрировать системы телемеханики и телеуправления. Это обеспечивает возможность дистанционного управления электрооборудованием и значительно повышает оперативность реагирования на возможные нештатные ситуации.

«Питающий центр „Солнечногорск“ является одним из опорных центров питания городского округа. В зоне его обслуживания - более 30 тысяч жителей, свыше двух десятков социально значимых и промышленных объектов. Модернизация питающего центра сократила трудоемкость его эксплуатации», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В рамках программы повышения качества и надежности электроснабжения в Солнечногорске в прошлом году были проведены работы более чем в 50 населенных пунктах. Программа реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Солнечногорск Электричество Ремонтные работы
15 января 2025, 17:35
Спортсмены из Дмитрова провели мастер-класс по керлингу в центре «Сириус»
Читайте нас в: Google Новости
Спортсмены и тренеры из Дмитрова провели мастер-класс по керлингу «RCS Sochi 2025» в тренировочном центре «Айсберг» в Сириусе. Его организовала федерация Russian Curling School.

В мастер-классе приняли участие 40 спортсменов из Москвы, Самарской, Томской, Курганской, Новосибирской, Кемеровской областей и Краснодарского края. Юные керлингисты получили возможность обучиться у мастеров спорта международного класса, призеров чемпионатов мира и участников Олимпийских игр.

Среди тренерского состава были спортсмены из Дмитрова: Александр Еремин, Анастасия Мищенко и Василий Тележкин. Они поделились опытом и знаниями с молодым поколением.

«Дмитровские керлингисты имеют высокий уровень профессиональной подготовки. Мы гордимся тем, что у нас есть такие талантливые и увлеченные наставники, которые готовы делиться своими знаниями и помогать молодому поколению достигать новых высот», - прокомментировала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Завершением насыщенной программы стал турнир «RCS Christmas cup 2025»

Спортсмены Дмитров Краснодарский край

Новости по теме