Пенсионеры из Солнечногорска прошли 675 тысяч шагов на всероссийском конкурсе
Пенсионеры из Солнечногорска прошли более 675 тысяч шагов в рамках всероссийского конкурса. Участниками акции стали 11 местных жителей. Результаты акции объявят 15 ноября.
Ежедневно команде надо совершать прогулки и вести учет шагов в приложении проекта. Побеждает команда, «нашагавшая» больше всех за месяц.
Главным конкурентом пенсионеров из Солнечногорска стала команда «Московского долголетия Юго-Восточного административного округа». Разница составляет свыше 2,5 тысячи шагов.
«Старшее поколение активно принимает участие в различных занятиях, кружках и экскурсиях. Сейчас солнечногорцы на пути к победе во всероссийском конкурсе „Человек идущий“. Мы верим в победу и силы наших участников, желаем не отчаиваться и идти только вперед», - рассказал замглавы Солнечногорска Марина Маннапова.
Стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет. Узнать о мероприятиях в Солнечногорске можно с помощью телеграмм-канала или по телефону: 8(926)845-72-91.
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