27 октября 2024, 15:53

Пенсионеры из Подольска испекли пирог на годовщину проекта по рисованию

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В городском округе Подольск участники клуба «Активное долголетие» на годовщину благотворительного проекта по рисованию преподнесли пирог с персиками. Вместе с благодарностями его вручили председателю Совета депутатов муниципалитета Алексею Никулину.

Благотворительному проекту с уроками рисования для инвалидов и пожилых людей, организованному на площадке местного отделения партии «Единая Россия», исполнилось два года. Занятия проходят в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

Председатель первичной организации Подольского городского отделения Всероссийского общества инвалидов Ирина Муренкова обратилась к председателю Совета депутатов Подольска Алексею Никулину с просьбой организовать творческие уроки. Он выделил личные средства на проект. Теперь каждую неделю для участников микрорайона Зеленовский проходят мастер-классы по изобразительному искусству.

Пенсионеры - участники проекта испекли на его годовщину большой пирог с персиками. Они вручили Алексею Никулину и причастным к проекту людям благодарности за поддержку в реализации творческих инициатив.

«Продолжим и дальше помогать активным людям в возрасте и инвалидам приобщаться к прекрасному. В планах - открытие новых мастер-классов и полезных активностей», - поделился Алексей Никулин.

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Подольск Пенсионеры
27 октября 2024, 17:35
Спортсмены из Подольска победили на всероссийском турнире по фланкировке
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Воспитанники школы «Клуб 360» завоевали золото, серебро и бронзу на всероссийском турнире по фланкировке шашкой в Подольске. Состязания на территории Центрального федерального округа организовали впервые.

Золотые, серебряные и бронзовые медали на всероссийском турнире по фланкировке шашкой «Кубок России-2024» завоевали воспитанники школы «Клуб 360» Дома культуры «Зио» структурного подразделения Культурно-досугового центра «Южный» под руководством Юлии Чередниченко. Серебряные медали заработали кадеты и взрослые в командных дисциплинах.

Соревнования прошли по двум дисциплинам: «Фланкировка одиночная показательная» и «Фланкировка командная показательная». В турнире участвовали 92 спортсмена, в их числе 65 представителей одиночных дисциплин и 54 командных со всей России.

Среди девочек семи-десяти лет второе место завоевала Алиса Гребенник. Виктория Тришина заняла первое место среди девочек 11 лет. Артем Фадеев завоевал втрое место среди мальчиков 11-13 лет. Среди кадетов-девушек 14-17 лет второе место заняли Александра Зубкова и Софья Бакалдина, третье место досталось Анастасии Казначеевой.

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Спортсмены Подольск
27 октября 2024, 17:17
Участник спецоперации из Коломны вошел в паралимпийскую сборную Подмосковья
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Игорь Подустов — участник спецоперации из Коломны — вошел в сборную Подмосковья по паралимпийскому фехтованию. Теперь он тренируется под руководством двукратного чемпиона мира и готовится к соревнованиям.

Лейтенант Игорь Подустов лишился из-за ранения ноги, но продолжил активно заниматься спортом. Сейчас он тренируется в военно-историческом спортивно-культурном комплексе «Коломенский кремль».

Игоря тренирует Ашот Карагян - двукратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта России.

После просмотра в расположение сборной России по паралимпийскому фехтованию спортсмена из Коломны отобрали в команду Москвы и Московской области для участия в чемпионате и кубке России. Кроме того, Игорь Подустов стал кандидатом в сборную Вооруженных Сил РФ по паралимпийскому фехтованию.

Отметим, что в комплексе «Коломенский кремль» планируют создать секцию паралимпийского фехтования. В ней смогут заниматься участники СВО, ветераны боевых действий и люди с ограниченными возможностями здоровья. Поддержку оказывает управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Коломны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Коломна Военные
27 октября 2024, 17:04
Музей разработавших ЭКО ученых открыли после реконструкции в Подольске
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В городском округе Подольск после реконструкции снова заработал дом-музей академика Виктора Милованова и профессора Ирины Соколовской. Там хранятся научные работы и документы, инструменты и личные вещи ученых, которые придумали искусственное оплодотворение.

Виктор Милованов и Ирина Соколовская трудилась во Всесоюзном научно-исследовательском институте животноводства. Ученые занимались генетикой и стали основоположниками искусственного оплодотворения. Разработки семейной пары используют по всему миру в медицине.

По словам научного сотрудника краеведческого музея Виктора Галича, Милованов и Соколовская были не только теоретиками, но и практиками. Свои научные открытия они внедряли на пользу стране.

«Это были уникальные люди, невероятно эрудированные. Оба знали по пять языков, переводили научные статьи, писали книги и стихи, читали классическую литературу, играли на пианино, придумывали и своими руками на токарном станке создавали инструменты, которыми сейчас пользуются и ученые, и врачи», - добавил он.

Семейная пара свою жизнь посвятила науке, исследованиям и ученикам, их было свыше 400.

Память Милованова и Соколовской пришли почтить их последователи, доктора наук Вугар Багиров, Мубариз Насибов, Шаиг Насибов, кандидаты биологических наук Эльман Садыгов и Эльвин Насибов.

В этому году исполняется 65 лет со дня постройки дома № 1 по Лесной улице в поселке Быково, где расположился мемориальный дом-музей. Его сотрудники планируют облагородить участок около дома: проложить дорожки, привести в порядок сад Виктора Милованова, где он посадил 117 разновидностей деревьев и растений.

Дом-музей академика Милованова и профессора Соколовской работает со вторника по субботу в поселке Быково на Лесной улице, дом № 1.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Здравоохранение Музеи
27 октября 2024, 16:35
Танцоры из Подольска стали лауреатами всероссийского конкурса «Синяя птица»
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Из Сочи с победой приехали юные танцоры балетной студии «Синяя птица» в Подольске. Они стали лауреатами IХ всероссийского конкурса хореографического искусства «Сердце Сочи».

Юные танцоры занимаются под руководством педагога Елены Николаевой во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске.

Ребята стали обладателями дипломов лауреатов I степени в дисциплине «Классический танец», II степени в направлении «Эстрадный танец» и III степени в номинации за сохранение и развитие классического танца.

Воспитанники студии «Синяя птица» выступили на сцене Зимнего театра. Это главная сцена в Сочи, там где в разные годы блистали звезды театра, кино и эстрады: Качалов, Барсова, Лемешев, Рихтер, Райкин, Шульженко и другие.

Танцоров и их руководителей ждали конкурсные испытания, круглый стол членов жюри с педагогами творческих коллективов, экскурсионные программы для участников, мастер-классы от членов жюри.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск конкурсы

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