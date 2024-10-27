Пенсионеры из Подольска испекли пирог на годовщину проекта по рисованию

Благотворительному проекту с уроками рисования для инвалидов и пожилых людей, организованному на площадке местного отделения партии «Единая Россия», исполнилось два года. Занятия проходят в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

Председатель первичной организации Подольского городского отделения Всероссийского общества инвалидов Ирина Муренкова обратилась к председателю Совета депутатов Подольска Алексею Никулину с просьбой организовать творческие уроки. Он выделил личные средства на проект. Теперь каждую неделю для участников микрорайона Зеленовский проходят мастер-классы по изобразительному искусству.

Пенсионеры - участники проекта испекли на его годовщину большой пирог с персиками. Они вручили Алексею Никулину и причастным к проекту людям благодарности за поддержку в реализации творческих инициатив.

«Продолжим и дальше помогать активным людям в возрасте и инвалидам приобщаться к прекрасному. В планах - открытие новых мастер-классов и полезных активностей», - поделился Алексей Никулин.

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