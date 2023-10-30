Пенсионеры из Мытищ передали 60 комплектов теплых вещей в зону СВО
Участницы клуба «Активное долголетие» из Мытищ отправили партию теплых вещей военным в зону специальной военной операции. Всего женщины связали 60 комплектов теплой одежды.
Мытищинский клуб «Активное долголетие» заслуженно называют вязальными войсками. Женщины помогают домам престарелых, недоношенным малышам и с самого начала спецоперации - военным. Для участниц студии увлечение стало неотъемлемой частью жизни и их личным вкладом в победу. В этот раз они связали 60 комплектов теплых вещей, в том числе рукавицы, манишки и носки. Партию уже отправили с гуманитарным грузом на фронт. В благодарность администрация округа, а также депутаты из местного отделения партии «Единой России», вручили женщинам памятные подарки, сладости и несколько пакетов мягкой пряжи.
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