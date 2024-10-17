Пенсионеры из Лосино-Петровского стали лауреатами творческого конкурса

На красногорском стадионе «Зоркий» впервые провели спартакиаду школьников по киберфутболу. По регламенту соревнований участие в ней принимали лучшие в этом виде спорта ученики красногорских школ с пятого по 11-й класс.

Особенность киберфутбола в том, что в виртуальном поединке игроки могут сражаться в совершенно разных возрастных категориях. Все, что требуется, это игровая консоль, джойстик, ловкость рук и предельная концентрация на экране, ведь участник соревнований играет не за себя одного, а управляет целой командой, состоящей из 11 футболистов.

«Данная дисциплина особенная, первый раз мы тестируем такой формат. Ребят пришло очень много и, несмотря на школьные каникулы, они с удовольствием играют, выкладываются по полной и очень довольны. Говорят, что побольше бы таких дисциплин», - рассказал начальник отдела спортивно-массовой работы администрации Красногорска Валентин Олехнович.

Киберфутболисты выбирают команды, входящие в рейтинг Международной футбольной ассоциации - ФИФА - и находящиеся примерно на одном профессиональном уровне. Игровое время виртуальных таймов в переводе на реальное длится от семи до 15 минут.

Подбодрить участников красногорской Спартакиады приехал специальный гость - обладатель чемпионского титула по киберфутболу в России Дмитрий Герасимов, известный в сообществе под никнеймом «Фаворит».

Участники спартакиады получили памятные подарки и призы - футболки с формой клуба «Зоркий». А победителю досталась экипировка сборной России.

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«В нашей стране очень неплохо прогрессирует такое новое направление как фиджитал игры, которое позволяет между собой совместить как реальный футбол, так и виртуальный. В данном случае это абсолютно новый вектор развития, где люди, которые хорошо развиваются в одном направлении, могут себя попробовать и в другом, похожем», - заявил Дмитрий Герасимов.