Пенсионеры из Лосино-Петровского приняли участие в окружном конкурсе творчества

Помогли в организации поездки на фестиваль члены местного отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском в рамках регионального партийного проекта «Старшее поколение» и местного проекта «Народное творчество». Мероприятие объединило свыше 80 участников из семи округов Подмосковья. Они выступили перед зрителями в различных жанрах: вокал, инструментальное исполнительство, хореография, актерское мастерство, изобразительное и декоративно-прикладное творчество.

«Мы не только поддерживаем активное участие людей старшего возраста в культурной жизни, но и создаем условия для их самореализации. Каждый участник фестиваля-конкурса „Серебряная звезда“ - это живая история, это бесценный опыт, который мы должны бережно сохранять и передавать молодому поколению», - подчеркнула куратор партийного проекта «Старшее поколение» Валентина Тропанец.

Вокальный ансамбль «Свердловчанка» из Лосино-Петровского удостоили на конкурсе звания лауреата первой степени, а солисты заслужили звания лауреатов первой, второй и третьей степеней. Мастерицы из студии «Умельцы» представили свои работы в техниках бисероплетение, бумажная лоза, полимерная глина и вязание игрушек. Им вручили кубки и медали победителей.

По словам куратора местного партийного проекта «Народное творчество» Елены Нестеровой, такие конкурсы помогают людям пожилого возраста использовать свой художественный и интеллектуальный потенциал для самовыражения.

«И мы со своей стороны обязаны поддерживать инициативы среди старшего поколения», - добавила она.