Пенсионеры из Котельников приняли участие в фестивале «Активное долголетие»
Восемь пенсионеров из Котельников приняли участие в велофестивале «Активное долголетие». Они преодолели протяженную дистанцию.
«Активное долголетие» - проект губернатора Андрея Воробьева. Участники клубов Московской области встретились на фестивале в Ступино. Восемь пенсионеров из городского округа Котельники также отправились на мероприятие и с легкостью преодолели протяженную дистанцию на велосипеде. Самому старшему спортсмену исполнилось 73 года. Жители почетного возраста в очередной раз стали примером для молодого поколения.
Отметим, велосипедные прогулки благотворно влияют на здоровье. Они улучшают сон, повышают выносливость и мышечный тонус, способствуют снижению веса, укрепляют сердечно-сосудистую систему, развивают вестибулярный аппарат и приносят еще много другой пользы.
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