Пенсионеры из Истры стали призерами этапа областного турнира по теннису

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Финал соревнования пройдет 20 сентября в Подольске.

Вступить в клуб активное долголетие могут женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал включение в программу «Активное долголетие» бесплатное посещение музеев и других интересных мест для пенсионеров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Это группы участников из Одинцово, Истры, Солнечногорска, Клина, Краснознаменска и Звенигорода. Активисты из Истры вошли в тройку лидеров и заняли второе место. Победители получили грамоты.