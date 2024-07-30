Пенсионеры из Дмитрова вместе с семьями приняли участие в велофестивале

Велофестиваль посвятили году семьи. Перед заездом спортсмены-любители приняли участие в мастер-классах по настольному теннису, бадминтону, йоге и музыкальной разминке. В конце праздника каждому вручили диплом.

Пенсионеры Дмитровского округа - активные участники проекта губернатора Подмосковья «Активное долголетие». Они с удовольствием играют в гольф, большой теннис, катаются на велосипедах, летают на аэростатах, плавают на сапах и даже прыгают с парашютом. Также на спортивной базе «Буденновец» они учатся верховой езде и уходу за лошадьми. Иппотерапия благотворно влияет на психологическое и физическое здоровье.

«Проект нашего губернатора Андрея Воробьева „Активное долголетие“ очень востребован среди пожилых жителей Дмитровского округа. Мы постоянно стараемся расширять круг их активностей. Очень важно, чтобы наши пенсионеры всегда были бодрыми, энергичными и не теряли интерес к жизни. Желаю им всем доброго здоровья!» - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Пожилые дмитровчане получают массу положительных эмоций, участвуя в программе губернатора «Активное долголетие».

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