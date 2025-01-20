Пенсионеры из Богородского округа посетили историческую экскурсию в Покров

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Пенсионерам рассказали множество интересных фактов об истории Свято-Введенского Островного монастыря. О культурном и историческом прошлом края гости из Богородского округа узнали, посетив краеведческий музей в Покрове.

Побывали путешественники и на экскурсии в музее шоколада. На фабрике «Покровский пряник» пенсионерам показали, как производят традиционные русские лакомства. Гостей из Богородского округа угостили ароматными пряниками с чаем.

Впечатлила долголетов и экскурсия на ювелирный завод «Золотые купола». Пенсионеры увидели, как рождаются украшения ручной работы, а также познакомились с нюансами работы ювелиров.

В конце поездки участники клуба «Активное долголетие» сделали фото на память у первого в России памятника шоколаду и загадали желания.