05 октября 2024, 18:34

Пенсионеры из Богородского округа побывали в усадьбе «Мураново» в Пушкино

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Участники проекта «Активное долголетие» побывали на экскурсии в Пушкинском округе. Они посетили краеведческий музей Ивантеевки и усадьбу «Мураново».

В этом году для участников проекта «Активное долголетие» было организовано 32 экскурсии, в которых смогли принять участие почти 600 человек.

Напомним, что проект «Активное долголетие» запустили в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева пять лет назад. Для участников клубов регулярно проводят различные мероприятия.

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Поездка участников губернаторского проекта «Активное долголетие» в этот раз была в Пушкинский городской округ. Они совершили крайне интересную и познавательно-увлекательную экскурсию по краеведческому музею города Ивантеевка, узнали многое об истории города. Еще одним удивительным местом экскурсии оказалась усадьба «Мураново» имени Федора Ивановича Тютчева. Туристы узнали об истории музея-заповедника и получили возможность прогуляться по залам, полным редких книг, рукописей, личных вещей и вспомнить свои любимые стихи Тютчева.

Активное долголетие Богородский
05 октября 2024, 18:40
Патриотическая акция ко Дню Сухопутных войск прошла в Химках
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Патриотическая акция ко Дню Сухопутных войск Российской Федерации прошла в Химках. Участие в мероприятии приняли жители микрорайона Сходня, депутаты, активисты и общественники.

Участники акции возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать».

«Сегодня мужество и героизм прошлых поколений, которые сражались за независимость и свободу нашей родины, помогает российским солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции», - сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Химки Общественные акции Патриотизм
05 октября 2024, 18:40
Отопление подали в социальные объекты в Химках
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Отопление запустили в социальные объекты в Химках. Тепло стало в более чем 60 школ, а также дошкольных учреждениях округа.

Все здания Химок обеспечат теплом до конца октября. Запуск отопления осуществляется в несколько этапов. Сначала ресурс поступит в социально значимые объекты. Затем включат в жилых домах округа до 14 октября. Далее тепло подадут на промышленные объекты.

Отметим, что к осенне-зимнему периоду в Химках подготовили теплосети длиной более 240 километров. Они снабжают около 1500 многоквартирных домов.

Пятилетняя модернизации системы ЖКХ Подмосковья коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году. Подробнее о реформе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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ЖКХ Химки Отопление
05 октября 2024, 18:23
Праздник русского фольклора прошел в доме культуры «Лунево» в Химках
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Интерактивная программа «Русь — далекая и близкая, история русского платка» прошла в Химках. Гостям рассказали о народном костюме, истории русского платка и славянских традициях.

Мероприятие провели в доме культуры «Лунево». На сцене площадки выступили хореографические ансамбли «Раздолье», «Барыня» и «Матрешка». Еще зрителям показали дефиле в русских народных костюмах и павловопосадских платках.

Дом культуры «Лунево» открылся в 1968 году. Сейчас состав учреждения насчитывает 23 коллектива разных возрастов. Дети и взрослые занимаются вокалом, танцами, живописью, актерским мастерством и другими творческими направлениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Концерты
05 октября 2024, 18:05
Юбиляров семейной жизни поздравили в ЗАГСе в Ленинском округе
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В ЗАГСе в Видном чествовали «золотых», «изумрудных» и «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни. Традиция существует в округе уже 20 лет.

В ЗАГСе в Видном торжественно поздравили семь пар.

«Семья - это самое надежное, самое ответственное место для каждого человека. Каждая семейная пара, прожившая вместе столько лет, - это история, полная воспоминаний, радостей и испытаний. Что более надежного можно оставить своим детям? Конечно же, пример любви и преданности, который соединяет сердца на протяжении многих лет», - сказала заместитель главы городского округа Татьяна Квасникова.

Этой традиции в Ленинском округе исполнилось 20 лет. Юбиляров поздравили руководители администрации и представители духовенства. Супруги получили памятные подарки, а творческие коллективы представили творческие номера.

«Брак - это большой труд и ответственность. Сохранить отношения - это значит работать над ними, преодолевать все трудности, поддерживать и вдохновлять друг друга. Самое главное - вера, надежда, любовь и поиск компромиссов. Прежде чем обвинять кого-то, загляните внутрь себя», - рассказали юбиляры Ленинского городского округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ленинский округ

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