Пенсионеру с сердечной недостаточностью оказали помощь в торговом центре Орехово-Зуева

Росгвардейцы узнали, что в одном из магазинов торгового центра сработала тревожная сигнализация, и бросились туда. Оказалось, что в зале стало плохо одному из посетителей - пожилой мужчина находился в предобморочном состоянии.

Правоохранители оказали пострадавшему необходимую доврачебную помощь и контролировали состояние пожилого мужчины до приезда врачей.

Мужчину госпитализировали в одну из городских больниц, где врачи определили у него сердечную недостаточность. Пенсионер получил своевременную помощь.

Семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье 24 марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.