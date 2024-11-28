Пенсионеров Подмосковья поддержат продовольственной акцией «Корзина добра»

Для формирования продуктовых наборов будут принимать крупы, всевозможные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макаронные изделия, сухофрукты и орехи, печенье и другие продукты с длительным сроком хранения. Желающие смогут приобрести что-то по своему усмотрению и оставить товар волонтерам или в специальной корзине.

Марафон пройдет 14 декабря в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в Москве и в Санкт-Петербурге. В акции участвуют более 1600 торговых точек. Наборы доставят детям в сложной жизненной ситуации и нуждающимся пенсионерам.

В Подмосковье тоже запустили благотворительную акцию - « Добрый Новый год ». На этот раз собирать будут не только гуманитарную помощь, но и подарки к празднику для ребят Донбасса, Курской и Белгородской областей.