22 января 2024, 15:16

Пенсионерку со сложным внутрисуставным переломом спасли врачи в Балашихе

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Женщина в возрасте 68 лет поступила в травматологическое отделение в Балашихинской больнице. Она жаловалась на боль в области левого локтевого сустава, а также отек и ограничение подвижности после падения на улице.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, женщина получила травму после того, как поскользнулась на улице и упала на бок, ударившись локтем. Обследование выявило закрытый перелом мыщелков левой плечевой кости со смещением осколков.

Как рассказал исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением Далер Раджабов, из-за анатомических особенностей такие переломы сложнее поддаются лечению.

«Раньше травматологи применяли консервативный метод, то есть сопоставляли отломки и гипсовали место перелома. Со временем отломки срастались, однако в дальнейшем у пациента возникали сложности с поднятием и сгибанием руки, нарушался привычный образ жизни. Поэтому, чтобы полностью вернуть нашей пациентке прежнюю активность и трудоспособность, было принято решение провести хирургическое лечение», - сказал врач.

На третьи сутки после операции у пациентки на 80% восстановилась подвижность руки. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана.

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Больницы Врачи Балашиха
22 января 2024, 16:10
Два новых рентген-аппарата установили в госпитале ветеранов войн в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Современные цифровые рентген-аппараты взамен устаревших установили в Московском областном госпитале ветеранов войн в поселке Жилино под Солнечногорском. На новом оборудовании планируется проводить более 7,5 тысячи исследований в год.

Современные цифровые рентген-аппараты взамен устаревших установили в Московском областном госпитале ветеранов войн в поселке Жилино под Солнечногорском.

На новом оборудовании планируется проводить более 7,5 тысячи исследований в год.

Два новых аппарата установили в рамках президентского проекта «Здравоохранение». Диагностика выполняется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования и по направлению лечащего врача.

«При поддержке губернатора Андрея Воробьева продолжаем оснащать медицинские учреждения муниципалитета современным оборудованием. Новые цифровые рентген-аппараты позволяют проводить более точную диагностику при низкой лучевой нагрузке и выполняются все виды рентген-исследований», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

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Здравоохранение Солнечногорск
22 января 2024, 15:53
Кабинет врача общей практики откроют в ЖК «Равновесие» в Одинцове
пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Кабинет врача общей практики откроется в жилом комплексе «Равновесие» в селе Перхушково. Строительные работы уже завершены, сейчас ведется закупка медицинского оборудования.

Помещение для медицинского кабинета площадью 150 квадратных метров выделили на первом этаже одного из жилых корпусов. Кроме этого, застройщик передаст две квартиры для медработников площадью почти 72 квадратных метра. Это позволит врачам работать и жить в одном месте. Благодаря такой мере подобрать специалистов станет проще.

После завершения всех процедур медицинский объект передадут на баланс Одинцовского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о завершении строительства всех брошенных застройщиками жилых комплексов в регионе.

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Одинцово Здравоохранение Врачи
22 января 2024, 15:50
Курсанты гвардейской смены колледжа «Энергия» прошли практику по стрельбе в Балашихе
Телеканал «360»
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Курсанты гвардейской смены колледжа «Энергия» попрактиковались в стрельбе в тире Балашихи. Студентам выдали копии пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Занятия прошли в местном стрелковом клубе. Сначала провели занятие по безопасному обращению с учебным оружием. Курсантам напомнили, из чего состоит пистолет Макарова, после они разобрали и собрали оружие. Затем ребят отправили в тир, где они стреляли из стайкбольного пистолета «Глок-17».

«В первую очередь мы ребят знакомим с мерами безопасности: как держать пистолет, что делать, какая роль мер безопасности вообще в Министерстве обороны, в Федеральной службе безопасности, полиции и в других силовых ведомствах», - сказал главный тренер стрелково-учебного клуба «Атом» Игорь Карагедов.

Также с курсантами поделились опытом ветераны и бойцы специального подразделения «Витязь», которые недавно вернулись со специальной военной операции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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Росгвардия Оружие Балашиха
22 января 2024, 15:48
Межрегиональный турнир по следж-хоккею прошел в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Межрегиональный турнир по следж-хоккею «Кубок сильных духом» прошел в Мытищах. Победителем стала команда «Феникс» из Подмосковья.

Игра открыла новый сезон следж-хоккея или, как его еще называют, хоккея на санях. На центральном катке в Мытищах встретились «Феникс» из Подмосковья и «Белые медведи» из Москвы. В обеих командах выступали игроки паралимпийской сборной России.

Еще до начала встречи «Феникс» считался фаворитом. Клуб - один из сильнейших в России. У спортсменов уже есть семь чемпионских титулов. Поэтому победа команды стала закономерной. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Феникса».

Награды победителям торжественно вручил олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и почетный гражданин Мытищ Виктор Шалимов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Мытищи Инвалиды

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