Пенсионерку с раком корня языка спасли в больнице в Балашихе

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Пациентка около полутора лет чувствовала дискомфорт при глотании пищи, а иногда боль отдавала в ухо. При обследовании у нее обнаружили злокачественную опухоль. Женщине было противопоказано хирургическое вмешательство, поэтому ей назначили химиолучевую терапию на линейном ускорителе.

Преимущество такого лечения заключается в его скорости. Помимо этого, высокая доза радиации разрушает раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.

«Обычно лучевая терапия работает в комплексе с хирургией и химиотерапией. Но есть опухоли, при которых совершенно невозможно применить хирургический метод, и тогда химиолучевая или лучевая терапия становится единственным спасением для пациента, улучшает показатели выживаемости», - прокомментировала заведующая отделением радиотерапии № 2 МООД Ольга Юринова.

Она добавила, что через семь месяцев после прохождения лечения и контрольного обследования раковые клетки у 68-летней пациентки не были обнаружены. Отмечается, что своевременная помощь обеспечивают 90% успеха лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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