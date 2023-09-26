Пенсионерку с признаками инсульта вызволили из запертой квартиры в Павловском Посаде

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Пенсионерка не отвечала на телефонные звонки и не отзывалась на стук в дверь.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ соцработника и медиков к пенсионерке», - отметил старший смены Николай Лаврентьев.

Хозяйка квартиры находилась в сознании, но плохо себя чувствовала. С подозрением на инсульт женщину госпитализировали.