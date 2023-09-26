Пенсионерку с признаками инсульта вызволили из запертой квартиры в Павловском Посаде
Работники «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры в Павловском Посаде пенсионерку с признаками инсульта. В единую службу экстренных вызовов обратился социальный работник, который не мог зайти к подопечной.
Пенсионерка не отвечала на телефонные звонки и не отзывалась на стук в дверь.
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ соцработника и медиков к пенсионерке», - отметил старший смены Николай Лаврентьев.
Хозяйка квартиры находилась в сознании, но плохо себя чувствовала. С подозрением на инсульт женщину госпитализировали.